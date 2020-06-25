Pandemide siber güvenliğin can simidi Çok Faktörlü Koruma ve DLP oldu

25 Haziran 2020

Antivirüs, internet güvenliği ve uç nokta koruma yazılımları sağlayıcısı ESET, kendi verilerinden yola çıkarak, Türkiye’de yılın ilk beş ayına ilişkin kurumsal siber güvenlik eğilimlerini paylaştı.

“Özellikle Çok Faktörlü Koruma (MFA-Multi Factor Authentication), işi eve taşıyan kuruluşlar açısından can simidine dönüştü“ diyen ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Bu konudaki çözümümüz olan ESET Secure Autentication yazılımımız, geçen yılın ilk beş ayına göre 3 kat daha fazla tercih edildi“ bilgisini paylaştı.

Çok Faktörlü Koruma Nedir?



Şirket verilerine uzaktan erişimde kullanılan Çok Faktörlü Koruma (veya çok faktörlü kimlik doğrulama), online banka girişlerinde olduğu gibi, ilgili kişinin telefonuna SMS veya uygulama aracılığı ile ikinci bir giriş şifresi ileterek güvenliği arttırıyor.

Veri Kaybını Önleme (DLP) yazılımlarına ilgi yükseldi



Asım Akbal’in paylaştığı bilgiye göre, öne çıkan bir diğer önlem olan DLP yazılımları, kurum cihazlarından kaynaklanabilecek veri sızıntılarını izlemeye ve engellemeye yönelik. ESET Satış Müdürü, ”Çalışanlar, önemli verilerini şirket dışında bir oluşuma taşıyamaz. Şirketleri, veri sızıntısı sonucu oluşacak maddi zararlardan ve itibar kaybından korur. ESET’in teknoloji ortaklarından Safetica Full DLP, son 5 aylık süreçte geçen yıla göre 4 kat daha fazla tercih edildi” diye konuştu.

Şifrelemeye yönelim arttı



Söz konusu dönemde özellikle KOBİ segmentinde tercih edilen siber güvenlik programlarından biri de şifreleme (kriptolama- encryption) yazılımları oldu. Şirket verilerinin şifrelenerek, yetkisi olmayan kişilerden korunmasını sağlayan ESET Endpoint Encryption programı, genel ilgi seviyesini aşarak daha çok incelendi ve talep gördü. Bu da günümüzde verinin değerinin artık cihazların değerinden daha kıymetli hale geldiğinin göstergesi.

Veri şifreleme uygulamalarının şirketler tarafından genellikle ötelendiğini veya yeterince önemsenmediğini aktaran ESET Satış Müdürü Asım Akbal, “Genelde sınırlı seyreden şifreleme talebi, bilgisayarların şirket dışına çıkmasıyla birlikte değer kazandı. Tüm cihazların sabit ve çıkarılabilir disklerini uzaktan şifrelemenin güzel yanlarından biri de, verileriniz bir biçimde çalınmış ve sızmış olsa bile, başkaları tarafından görülemez ve kullanılamaz halde olmasıdır“ dedi.

Bu ürünlere ilgi neden yükseldi?



“Birkaç sebep var“ diyen ESET Satış Müdürü Asım Akbal, “Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişen kanuni süreçler, verilerin saydığımız yazılımların da katkısıyla korunmasını öngörüyor. Türkiye’deki şirketlerde de bu yönde bir eğilim başlamıştı ancak pandemi döneminde işlerin eve taşınması ve uzaktan çalışmanın zirve yapması; Çok Faktörlü Koruma, DLP ve şifreleme (encryption) yazılımlarına yönelik ilgiyi hızla yukarıya çekti.

Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak hatırlatmak isterim ki, tüm bu yazılımlar siber güvenlikte ek çözümlerdir. Siber güvenliğin temelini; ev ve küçük ofisler için antivirüs ve internet güvenliği; kurumlar için de uç nokta güvenliği (Endpoint Security) yazılımları oluşturur. Ek çözümler, güvenlik katmanları ekleyerek, koruma çemberini güçlendirir.”