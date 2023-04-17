Parası yetmeyen telefon kiralıyor
Enflasyonun yüzde 55 artmasıyla beraber, kiralama sisteminin yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağladığının altını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, "Tüketicilerin paralarını telefona yatırım yaparak kullanmak yerine farklı alanlarda değerlendirmeyi tercih ettiğini belirterek “Günümüz koşullarında kiralamaya talep patladı" dedi.
Mevcut ekonomik konjektür süreli kullanımı olan varlıklara yatırım yapmaktansa, paranın değerini korumak amacıyla uzun dönemli yatırım araçlarına yönelimi tetikledi.
Elektronik ürün perakendesinde yansımada yenilenmiş cihaz pazarının ve kiralamanın önünü açtı. Enflasyonun yüzde 55 artmasıyla beraber, kiralama sisteminin yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağladığının altını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, tüketicilerin paralarını telefona yatırım yaparak kullanmak yerine farklı alanlarda değerlendirmeyi tercih ettiğini belirterek “Günümüz koşullarında kiralamaya talep patladı.
Tüketiciler artık paralarını 10 bin TL’lik telefonlara yatırmak yerine, farklı yatırımlarda değerlendirip enflasyonla eşdeğer 16 bin TL’lere çıkarma yoluna gidiyor. Bu durumda aydan aya 500 TL’ler ile senelik sadece 6 bin TL’lik kiralama yaparak hem ürünü kullanıyor hem de sermayesi yanına kalıyor” diye anlatıyor.