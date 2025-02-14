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Pasifikte teknoloji savaşı

Çin’in DeepSeek'i, Pasifik’in iki ucundaki teknoloji savaşını kızıştırdı. ABD, Çin'in yeni nesil çip üretimi için gerekli cihazlara erişimini engellemek için çok sıkı kısıtlama uyguladığını vurgulayan uzmanlar, "Ancak bu kısıtlamalar, Çin'i daha hızlı ilerletiyor. Silikon Vadisi yatırımları artıracaktır. Çin'in çip teknolojisi ABD'yi geçebilir” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hamide HANGÜL

ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşı Deep­Seek’le yeni bir boyut kazandı. ABD’de teknolojinin dev şirketlerinin yer aldığı Sili­kon Vadisi’ne adete şok dalga­ları gönderen Çin’in büyük dil modeli yapay zeka uygulaması DeepSeek, ABD borsasında bir günde 1,5 trilyon dolarlık kay­ba neden oldu.

ABD’nin Chat­GPT’sine rakip olan ve piyasaya sürüldükten sonra hızla popü­lerlik kazanan Çin’in yapay ze­ka uygulaması, ilk iki haftada 3,6 milyondan fazla indirildi.

Dün­ya genelinde toplam kullanı­cı sayısının 5-6 milyon arasın­da olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan Çin firması BYD’nin de DeepSeek ile otonom araç tek­nolojisi geliştirme planını açık­laması ise Tesla’nın piyasa de­ğerini 200 milyar dolar sildirdi. Pasifik’in iki ucunda teknoloji savaşının devam edeceğine işa­ret eden uzmanlar, ABD tarafın­dan engellemelerin Çin’in ham­lelerini güçlendirdiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, “ABD, Çin'in yeni nesil çip üretimi için gerek­li cihaz ve malzemelere erişimi­ni engellemek için çok sıkı kı­sıtlamalar uyguluyor. Ancak bu kısıtlamalar Çin'in bu alanlarda çok hızlı ilerlemesine yol açıyor. ABD'de OpenAI, Google Deep­Mind ve Anthropic gibi şirket­ler ise yatırımlarını artıracak­tır. Ancak Çin’in, çip teknoloji­sinin ABD'yi geçme potansiyeli yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

“ABD kısıtlamalar getiriyor”

Maro Kurucu­su Lale Maro, Ocak ayında Çinli bir star­tup şirketinin DeepSeek ürü­nünü yayınlamasının, yapay zeka dünyasında şok etkisi oluşturduğunu ve başta Ame­rikan çip üreticisi Nvidia ol­mak üzere, teknoloji şirketle­rinin hisselerinde ciddi düşüş­ler yaşandığını söyledi. Maro, şöyle devam etti: Amerikan teknoloji devi şirketler ve dün­yada birçok kurum, yapay ze­kaya bir süredir muazzam ya­tırımlar yapıyor.

Sonuçta, De­epSeek de bu ilerlemelerden yararlandı ancak benzer me­totları çok daha etkin ve ve­rimli çalıştırmayı başardığını söylüyor. Bu doğrultuda önem­li bir sorun, ABD yönetiminin yakın zamanda çıkarttığı Ya­pay Zeka Yayılım kararı. Ame­rika’nın hedefi Çin’in yapay zeka teknolojilerinde gelişme­sini engellemek olabilir ancak bu karar ABD’ye yakın 18 ülke dışındaki ülkelere de yapay ze­ka modellerinin geliştirilme­sinde kullanılan Grafik İşlem­ci Ünitesi çiplerinin ihracatı­na kısıtlama getiriyor.”

Çin’in çip teknolojisinde ABD’yi geçme potansiyeli var

DeepSeek’in modelleri­ni daha düşük kapasiteli çip­lerde çalıştırabiliyor olması­nın sonuçlarının, bu açıdan da çok önemli olduğuna işa­ret eden Lale Maro, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “ABD mev­cut durumda Çin'in yeni nesil çip üretimi için gerekli cihaz ve malzemelere erişimini en­gellemek için çok sıkı kısıtla­malar uyguluyor. DeepSeek sonrası bu kısıtlamaları da­ha da sıkılaştırması beklenir.

Ancak bu kısıtlamalar Çin'in kendi teknolojisini geliştir­me çabalarına güç vererek, bu alanlarda çok hızlı ilerlemesi­ne yol açıyor. Bu kısıtlamalara rağmen DeepSeek'in ortaya çıkabilmiş olması, Çin'in çip teknolojisini en ileri düzeye getirdiğinde ABD'nin önüne geçme potansiyelinin olduğu­nu gösteriyor. Bütün bu geliş­melerin yapay zeka dünyasını nasıl şekillendireceğini hep beraber izleyeceğiz. Yapay ze­ka savaşlarının kazananının insanlık olması, yapay zeka devriminin monopollere izin verilmeden dünyanın tüm ül­keleriyle paylaşılması ve ya­rarlanmalarının sağlanması gerekiyor.”

“Yapay zeka temelli bir ekonomi oluşuyor”

Bimser CEO’su Murat Atıcı, yapay zeka te­melli bir eko­nomi oluştu­ğunu belirte­rek, bunun 20230 yılında dünya ekonomisine katkısının 15-16 trilyon dolar olacağını öngördüklerini söyledi. Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu­gün ABD’de Silikon Vadisi'n­deki şirketlerin her biri devasa büyüklükte. Ar-Ge bütçeleri ülkelerin yıllık gayrisafi milli hasılası büyüklüğünde ve yatı­rım planları var. Buna karşılık Çin’in çıkardığı DeepSeek, bu yarışın kızışacağını gösteriyor.

Şirketler yeni yatırımlarıyla bu yarışı daha da artıracak. Gerek Silikon Vadisi’ndeki şirketle­rin ürettiği yapay zeka teknolo­jileri, gerekse Çin’in karşılıkla­rına baktığımızda, hangi tara­fın çözümü sahada cevap buluyorsa o taraf daha güçle­necek. Çin’in avantajı kalaba­lık bir nüfusu var. Teknolojiyi hem üretiyor, hem kullanıyor. Ciddi bir veri üretiyor. Ameri­ka’nın bu yarışta asla geri dura­cağını düşünmüyorum. Alanı bırakmayacaklar, şirketler bu­na hamle yapacaklar.

Çin de ce­vap verecek. Avrupa'da cevap veriyor bazen. Bir anlamda uzay yarışı gibi bir şey başladı aslında. Türkiye ise devlet, teş­viklerle bu yeni teknolojik ko­nulara önem veriyor. Bunun devam etmesi lazım ve artması gerekiyor. İkincisi, standartla­rı takip edip onu uygulamaya almak lazım. Türkiye, bu oyun­dan geri kalmamalı, yapay zeka tabanlı ürünler geliştirmeliyiz. Çünkü oyun çok hızlı ilerliyor.”

“ABD teknoloji şirketleri yatırımlarını artıracaktır”

NLK Soft Yö­netim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, DeepSe­ek’in yapay ze­ka yarışına ye­ni bir soluk getirdiğini söyledi. ABD’nin buna birkaç farklı yönden karşılık verebileceğini söyleyen Kurt, bunları şöyle açıkladı: “Öncelikle, teknolojik inovasyon ve yatırımlar hızla­nacaktır. OpenAI, Google De­epMind ve Anthropic gibi şir­ketler, daha gelişmiş yapay ze­ka modelleri üretmek için yatırımlarını artıracaktır.

Özellikle OpenAI CEO’su Sam Altman’ın, DeepSeek’ten il­ham aldıklarını ve daha ileri ya­pay zeka geliştireceklerini be­lirtmesi, rekabetin hız kazana­cağının göstergesi. ABD ayrıca, Stargate gibi büyük ölçekli ya­pay zeka altyapı projelerine da­ha fazla fon sağlayarak bu eko­sistemi güçlendirebilir. Bunun yanında, çip ve donanım kısıt­lamaları da ABD’nin önemli bir hamlesi olabilir. Nvidia ve AMD gibi Amerikan firmaları, Çin’e yönelik ileri teknoloji çip ihracatını kısıtlayarak, Çin’in yapay zeka geliştirme sürecini zorlaştırabilir. Ayrıca DeepSe­ek’in açık kaynaklı ve düşük maliyetli olması daha geniş kit­lelere ulaşmasını sağlıyor.

Bu, ABD’yi de benzer modeller ge­liştirmeye yöneltebilir. İkincisi ise bu rekabet, küresel dengele­ri belirleyen en önemli faktör­lerden biri olacak gibi görünü­yor. Bu güç savaşı, devletlerin de merkezinde olduğu büyük bir dönüşüm süreci. ABD’nin inovasyon gücü ve sermaye avantajı ile Çin’in hızlı büyüme ve devlet destekli projeleri ara­sındaki bu yarış, yapay zekanın nasıl şekilleneceğini belirleye­cek. Dünya, farklı güçlerin re­kabetiyle, daha hızlı ve geniş çapta yayılan bir dijital devri­me tanıklık edecek.”