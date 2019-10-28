Paycell'den dijital kimlik doğrulama hizmeti

28 Ekim 2019

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dijital ödeme platformu Paycell, finans sektöründe teknolojik çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Banka hesabı olsun olmasın herkese erişilebilir finansal hizmetler sunan Paycell'e eklenen dijital kimlik doğrulama özelliği sayesinde kullanıcılar, kimlik doğrulamak için herhangi bir yere gitme ihtiyacı duymadan oturdukları yerden işlemi hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilecek.

Paycell, dijital kimlik doğrulama özelliği ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Paycell geliştirdiği bu dijital kimlik doğrulama sistemi sayesinde şubeye giderek kimlik beyanı ve ıslak imza ile kimlik tespitini gerektiren süreçleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede aynı zamanda vakit tasarrufu da sağlanıyor.

Önemli bir teknolojik altyapı ve tecrübe gerektiren bu hizmet sayesinde hem müşterilerin hem de işlemi yapan kurumun ek operasyonel yük ve maliyetleri de ortadan kalkıyor.

1 dakikada kimlik doğrulama

Kullanıcılar artık Paycell uygulaması üzerinden, herhangi bir yere gitmeden, 1 dakikadan kısa bir süre içinde kimlik doğrulama yapabiliyor. Dijital kimlik doğrulama işlemi için kullanıcıların nüfus cüzdanı ya da ehliyetinin ve son 3 aya ait bir faturalarının bulunması yeterli.

Tüm işlem süreçlerinin dijital olarak ilerlediği akışta, müşterilerin öncelikle kimlik fotoğrafını çekmesi ve faturasının da fotoğrafını çekip yüklemesi gerekiyor. Kimlik üzerindeki tüm bilgiler, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği OCR teknolojisi ile okunarak sisteme kaydediliyor.

Yapay zeka sistemi aracılığıyla bilgilerin doğruluğu anında kontrol edilip kaydedilerek kimlik tespiti gerçekleştiriliyor. Bu işlemi gerçekleştiren Paycell müşterileri, haftalık 1 GB hediye kazanıyor.

"Paycell birçok kurum için örnek teşkil edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Paycell ürün yöneticileri ve Turkcell mühendislerinin birlikte geliştirdiği bu kimlik doğrulama çözümü ile Paycell'in, bu alanda uçtan uca çözüm sağlayan ilk kuruluşlardan biri olduğunu aktardı.

Finansal kuruluşlar için güçlendirilmiş müşteri tanı ve onay prosedürleri uygulanmasına ilişkin beklentilerin her geçen gün arttığını belirten Öztürk, "Bu noktada teknolojiyle finansın buluştuğu fin-tech alanındaki platformumuz Paycell için geliştirdiğimiz bu çözüm, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında birçok kurum için örnek teşkil edecek. Eklenen yeni özelliklerle her geçen gün daha da zengin bir platform haline gelen Paycell, ödeme çözümleri alanında kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.