PayTR, üst üste dördüncü kez Deliotte Fast 50 listesinde

17 Ocak 2020

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 Programı'nın sonuçları açıklandı. Yerli ve milli ödeme kuruluşu PayTR, bu sene de Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı programda iş dünyasının geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edecek şirketlerin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdi.



Dört kere üst üste Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almanın önemli bir başarı olduğunu belirten PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Ödüllerle dolu geçen 2019'u bir fragman olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 2020'ye de ödülle başlamış olduk. 2020'de en iyi bildiğimiz işi çok daha iyi yapmak için planlarımız hazır. Yeni ürün ve hizmetlerimizle 2020'de de hızla büyümeye, sektördeki etkimizi artırmaya ve hayatları kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.