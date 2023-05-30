Pegasus’un kredi notunda önemli artış yaşandı

Pegasus Hava Yolları'nın uzun vadeli kredi derecelendirme notu, 14 Nisan 2023 tarihinde Fitch Ratings Limited (Fitch) tarafından B+ seviyesinden BBseviyesine, 23 Mayıs 2023 tarihinde S&P Global Ratings (S&P) tarafından ise B seviyesinden B+ seviyesine yükseltildi.

Fitch ve S&P kredi notu görünümlerini mevcut makroekonomik koşulların yansıması sebebiyle “Negatif ” olarak açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Pegasus Hava Yolları tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillere ilişkin kredi notunu da aynı doğrultuda güncelledi.

Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, “2022 havacılık sektörü için Omicron ve gerek makroekonomik, gerekse jeopolitik olarak tansiyonun yüksek olduğu bir yıl olarak başlamasına rağmen, seyahat talebinin pandemi dönemine göre hızla toparlandığı, güçlü bir yaz sezonuyla devam eden ve bu talebe hazır olan hava yolları için fırsatlar yaratan bir yıl olarak devam etti. Biz de operasyonel ve finansal olarak hazırlıklı başladığımız 2022 yılında, kuvvetli talebe paralel operasyonlarımızı doğru yöneterek dünyada tüm sektörde en iyi finansal performansı gerçekleştirdik. 2023 yılının ilk çeyreğinde de aynı başarıyla devam etmekte olan bu performansımızın bağımsız derecelendirme kuruluşları nezdinde de karşılık görmesi ve sürdürülebilirliğinin vurgulanması bizim için büyük önem taşıyor” dedi