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Pentagon'un 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini Microsoft kazandı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut ihalesini Microsoft kazandı
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Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı.

Yaklaşık 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta ihaleye giren şirketlerden biri olan IBM'de oğlu çalıştığı için kendisini ihale sürecinden alıkoymuştu.

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