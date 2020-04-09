PeP Visa Sanal Kart ile güvenlik düzeyini artırdı

09 Nisan 2020

Yerli dijital cüzdanı PeP, online alışverişin yükselişe geçmesi ile artan siber tehditlere karşı hayata geçirdiği PeP Visa Sanal Kart ile tüketicilere, daha güvenli alışveriş imkanı sunuyor. Her alışveriş sonrası numarası değişen PeP Visa Sanal Kart ile PeP müşterileri, kart bilgilerinin çalınma riski olmadan online alışverişin keyfini yaşıyor.

PeP olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırma misyonuyla çalıştıklarını belirten Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, “Sosyal mesafenin ve evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde tüketiciler, online alışverişi tercih etmeye başladı. Online alışverişin artmasıyla birlikte siber tehditler de artmaya başladı. PeP Visa Sanal Kart ile müşterilerimizin kartlarının kopyalanma riskini yok ederek, güvenli alışveriş imkânı sağlıyoruz ” dedi.

Tüketici güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Artun Kumrulu, “Müşterilerimize online alışverişte güvenlik vadettiğimiz PeP Visa Sanal Kart, yurt içi ve yurt dışı tüm alışverişlerde kullanılabiliyor. Her alışveriş sonunda tek kullanımlık numarası yenilenen PeP Visa Sanal Kart’ ile müşterilerimiz, siber saldırılardan etkilenmeden tamamen güvenli alışveriş yapabiliyor. Bu hizmete tüm tüketiciler web sayfamıza girerek, hiçbir prosedüre ihtiyaç duymadan, koşulsuz, 1 dakika içinde hesap açarak ulaşabilir” şeklinde konuştu.