PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

17 Eylül 2020

Sony popüler oyun konsolu PlayStation 5'e dair detayları PlayStation 5 Showcase etkinliğinde duyurdu.

ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de 12 Kasım'da satışa sunulacak PS 5, 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek.

PS5'in CD-Rom bulunan versiyonu ABD'de 499 dolar fiyat etiketine sahip olurken, dijital versiyonu ise 399 dolardan satılacak.

Oyunseverlerin heyecanla beklediği PlayStation 5, güçlü bir işlemciyle gelirken, yüksek grafikli oyunlar da hiçbir sorun yaşanmadan oynanabilecek. AMD Zen 2 CPU işlemciye sahip olan cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

Oyunlar tanıtıldı

PlayStation 5 Showcase etkinliğinde PS5'e dair detayların yanı sıra oyunlar da tanıtıldı. Etkinlikte tanıtılan oyunlar; Five Nights at Freddy, Final Fantasy XIV, Hogwarts: A Dark Legacy, God of War: Ragnarok, Spider-Man: Miles Morales, Devil May Cry 5, Call of Duty: Black Ops Cold War, Deathloop, Fortnite oldu.