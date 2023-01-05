PttAVM, 98 ülkede kapıda teslimat yaptı

Çevikoğlu, Edirne'de Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinin, "E-ihracat ile küçülen dünya" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticarette satılacak çok ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyada e-ticaret potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Çevikoğlu "Dünyada her dört paketten bir tanesi yurt dışına gitmeye başladı. Türkiye'de çok fazla fırsat olduğunun üzerine basa basa, altını çize çize sizlere göstermek istiyorum. Özellikle Edirne gibi sınıra bu kadar yakın olduğunuz bir yerde bu fırsatları çok daha hızlı değerlendirebilirsiniz." diye konuştu.

Çevikoğlu, e-ihracatta hedef ülkenin belirlenerek ona göre hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Satılan ürünlerin reklamının, hedef ülkede mutlaka yapılması gerektiğini belirten Çevikoğlu, "Reklam yapmayınca karanlıkta göz kırpmış gibi oluyorsunuz. Kimse bizim orada olduğumuzu bilmiyor. Göstermemiz gerekiyor" dedi.

2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Çevikoğlu şöyle konuştu:

"PttAVM.com olarak 2022 yılını, 98 ülkede kapıda teslimat yapmış olarak kapattık. 100 ülke diye zorladık ama olmadı. Bu sene inşallah 100'ü geçeceğiz. Ama 200 ülkeden alışveriş yapılabilir durumda. Yani bu ödeme sistemiyle, gönderi metotlarıyla hızlı ya da ekonomik teslimat yöntemleriyle, iadelerin toplanmasıyla hizmet verebildiğimiz 200 ülkeye biz bunu sunuyoruz zaten. Bu tamam ama bunu benim orada listelemem yetmiyor. Reklam yapmam gerekiyor. Bu ürünün orada olduğunu göstermek gerekiyor. Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım. E-ihracat çok kolay bir başlık değil. Ama çok büyük bir başlık. Çok büyük fırsatları içinde barındıran bir başlık."

Özkan Çokaygil: Türkiye pandemide çok hızlı bir büyüme kaydetti

Trendyol İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de, Türkiye'deki e-ticaretin gelişiminin, salgın öncesi, salgın dönemi, günümüz ve gelecek olarak dört başlıkta ele alınabileceğini söyledi.

Salgın döneminde alıcıların her şeyi alabileceğini, satıcıların da her şeyi satabileceğini fark ettiğini belirten Çokaygil, "Bu dönem içerisinde artan talebi de pazar yerlerinin yaptığı yatırımlar, kargo şirketlerinin yaptığı yatırımlarla birlikte karşıladığı için Türkiye pandemide çok hızlı bir büyüme kaydetti. Bugüne baktığımızda artık tüketicilerin ucuza ürün almak yerine 'ödememe değer' ürünü almak, kaliteli ve güvenilir alışveriş yapmak istedikleri bir dönem" dedi.

Çokaygil, Türkiye'nin e-ticaretin çok başında olduğunu ifade etti.

Mehmet Erdemi: Piyasada ürün çok

Exporgin Genel Müdürü Mehmet Erdemi de ticaretle uğraşan herkesin e-ihracatla ilgili adım atması gerektiğini belirtti.

Bu alanda kullanabilecek çok fazla platform olduğunu ifade eden Erdemi, "Piyasada ürün çok. Burada hepimiz aynı ürünü seçelim gidelim globaldeki pazar yerlerinde veya Türkiye'deki pazar yerlerinde bu ürünü ihracat odaklı satmaya çalışalım. İnanın dünya o kadar büyük bir pazar ki aynı ürünle bile biz birbirimize rakip olmayız. Bence bu fırsatları da görerek hareket etmekte fayda var" dedi.