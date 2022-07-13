PUBG Mobile 2.1 güncellemesi geldi mi?

Krafton Game Union ve Tencent tarafından geliştirilen PUBG Mobile 2.1 güncellemesi kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. PUBG Mobile güncellemesi ile oyundaki eksiklikler giderilirken, yenilikler de oyunseverlere sunulacak.

PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin 11 Temmuz 2022 Pazartesi, saat 11.00'de yayınlanmaya başladı. Mobil cihazında yeterli alan bulunan ve ağ başlantısı açık olan kullanıcılar PUBG Mobile 2.1 güncellemesini yükleyebiliyor. PUBG Mobile güncellemesi oyun hizmetini kesintiye uğratmıyor.

PUBG Mobile nedir?

Çok oyunculu bir video oyunu olan PUBG: Battlegrounds, 2000 yapımı bir Japon filmi olan Battle Royale'den ilham alarak geliştirildi. Bir hayatta kalma oyunu olan PUBG Mobile'da oyuncular oyuna bir uçağın içerisinde başlar ve paraşütle atlayarak bir adaya inerler. Burada buldukları çeşitli silah ve araçlarla rakiplerini oyun dışı bırakmaya çalışan kullanıcılardan en sona kalan oyuncu veya takım kazanan olur.