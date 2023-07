PUBG turnuvasında Türk takımlara 3.7 milyon TL ödül

Takip Et

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın nefes kesen mücadelelere sahne olan PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) turnuvası tamamlandı.

Dünyanın en büyük e-spor ve oyun festivallerinden Gaming8’de düzenlenen ve toplamda 78 milyon TL (3 Milyon dolar) ödül havuzuna sahip olan turnuvada Türk takımları FireFlux Esports ve S2G Esports önemli ödüllerle turnuvadan ayrıldı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 - 16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvaya katılan FireFlux Esports, Ana Turnuvada son ana kadar mücadele etti.

Heyecan dolu anlara imza atan FireFlux Esports, sergilediği performansla turnuvayı 101 puanla 6. sırada tamamladı ve 2.5 milyon TL’yi aşan (97 bin 500 dolar) bir ödülü kazanmış oldu.

Bir diğer Türk takımı S2G Esports ise etkinliğin Allstars aşamasında yer aldı. S2G ESports topladığı 102 puan ile 9. sırada yer alırken 1.155.000 TL (44 bin dolar) ödülü de kasasına koymuş oldu.

Şampiyona 140 bin dolar ödül

PMWI AllStar aşamasında ilk sırayı alarak 140 bin dolar ödül kazanan Vampire Esports, ana turnuva aşamasını ilk sırada tamamladı.

Ana turnuvada 227 puan alarak en yakın rakibine fark atmayı başaran Vampire Esports, 432 bin 500 dolar büyük ödülü de kasasına koymuş oldu; toplamda 600 bin dolara yakın ödül kazanmış oldu.

PMWI 2023 sıralamaları şu şekilde:

ANA TURNUVA SIRALAMA

1- Vampire Esports

2- Six Two Eight

3- Gaimin Gladiators

4- Alpha7 Esports

5- Alter Ego Ares

6- Fire Flux Esports

7- Geekay Esports

8- Stalwart Esports

9- Dplus

10- Tianba

11- DRS GAMING

12- Box Gaming

13- Team Falcons AF

14- REJECT

15- Infinity IQ

16- Twisted Minds

ALLSTARS SIRALAMA

1- Vampire Esports

2- Dplus

3- DRS GAMING

4- Gaimin Gladiators

5- Alpha7 Esports

6- Team Falcons AF

7- Infinity IQ

8- AGONxi8 Esports

9- S2G Esports

10- R8 Esports

11- Bigetron Red Villains

12- FaZe Clan

13- Yangon Galacticos

14- VARREL

15- SEM9

16- Aton Esports

17- Mezexis eSports NA

18- ikurd e-sports