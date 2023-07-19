PUBG turnuvasında Türk takımlara 3.7 milyon TL ödül
Suudi Arabistan’da düzenlenen PUBG MOBILE World Invitational 2023 turnuvasında iki Türk takımı toplamda 3.7 milyon lira ödül kazandı.
Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın nefes kesen mücadelelere sahne olan PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) turnuvası tamamlandı.
Dünyanın en büyük e-spor ve oyun festivallerinden Gaming8’de düzenlenen ve toplamda 78 milyon TL (3 Milyon dolar) ödül havuzuna sahip olan turnuvada Türk takımları FireFlux Esports ve S2G Esports önemli ödüllerle turnuvadan ayrıldı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 - 16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvaya katılan FireFlux Esports, Ana Turnuvada son ana kadar mücadele etti.
Heyecan dolu anlara imza atan FireFlux Esports, sergilediği performansla turnuvayı 101 puanla 6. sırada tamamladı ve 2.5 milyon TL’yi aşan (97 bin 500 dolar) bir ödülü kazanmış oldu.
Bir diğer Türk takımı S2G Esports ise etkinliğin Allstars aşamasında yer aldı. S2G ESports topladığı 102 puan ile 9. sırada yer alırken 1.155.000 TL (44 bin dolar) ödülü de kasasına koymuş oldu.
Şampiyona 140 bin dolar ödül
PMWI AllStar aşamasında ilk sırayı alarak 140 bin dolar ödül kazanan Vampire Esports, ana turnuva aşamasını ilk sırada tamamladı.
Ana turnuvada 227 puan alarak en yakın rakibine fark atmayı başaran Vampire Esports, 432 bin 500 dolar büyük ödülü de kasasına koymuş oldu; toplamda 600 bin dolara yakın ödül kazanmış oldu.
PMWI 2023 sıralamaları şu şekilde:
ANA TURNUVA SIRALAMA
1- Vampire Esports
2- Six Two Eight
3- Gaimin Gladiators
4- Alpha7 Esports
5- Alter Ego Ares
6- Fire Flux Esports
7- Geekay Esports
8- Stalwart Esports
9- Dplus
10- Tianba
11- DRS GAMING
12- Box Gaming
13- Team Falcons AF
14- REJECT
15- Infinity IQ
16- Twisted Minds
ALLSTARS SIRALAMA
1- Vampire Esports
2- Dplus
3- DRS GAMING
4- Gaimin Gladiators
5- Alpha7 Esports
6- Team Falcons AF
7- Infinity IQ
8- AGONxi8 Esports
9- S2G Esports
10- R8 Esports
11- Bigetron Red Villains
12- FaZe Clan
13- Yangon Galacticos
14- VARREL
15- SEM9
16- Aton Esports
17- Mezexis eSports NA
18- ikurd e-sports