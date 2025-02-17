Reddit’te yeni dönem: Ücretli Subreddit modeli geliyor

Reddit CEO’su Steve Huffman, platformda düzenlenen Bana Her Şeyi Sor (AMA) oturumunda, 2025 yılı itibarıyla bazı subreddit’lerin yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını duyurdu. Huffman, ücretli subreddit modelinin Reddit’in en önemli özelliklerinden biri hâline geleceğini söylerken, sistemin tam olarak ne zaman devreye alınacağına dair net bir tarih vermedi.

Ücretli Subreddit Sistemi nasıl işleyecek?

Reddit, geçmişte de ücretli içerik modellerini denemişti. Örneğin, yalnızca Reddit Gold abonelerinin erişebildiği r/Lounge adlı subreddit, premium topluluk modeline yönelik ilk adımlardan biri olmuştu.

Yeni sistem kapsamında, kullanıcıların belirli subreddit’lere erişebilmesi için ödeme yapması gerekecek. Bu yenilik, içerik üreticileri için yeni bir gelir kaynağı oluşturabilir. Ancak moderasyon sürecinin nasıl yönetileceği, gönüllü moderatörlerin ücretli subreddit’lerde nasıl bir rol üstleneceği gibi konular henüz netleşmedi.

Ödeme sisteminin yalnızca yeni oluşturulacak subreddit’ler için geçerli olacağı, mevcut toplulukları etkilemeyeceği belirtildi. Reddit’in ücretsiz sürümünün ise varlığını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Reddit, pazar yeri haline geliyor

CEO Huffman, Reddit’in yalnızca içerik bazlı gelir modelleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda subreddit’ler üzerinden ticaret yapılmasına olanak tanıyacak yeni özellikler geliştirdiğini açıkladı.

Reddit’te halihazırda r/Watchexchange gibi topluluklar, kullanıcıların saat alım-satımı veya takası yapmasına imkân tanıyor. Yeni geliştirilen Reddit Pazar Yeri özelliği sayesinde kullanıcılar platformdan ayrılmadan ticaret yapabilecek. Huffman, bu işlemlerin Reddit’in gelir stratejilerinde önemli bir yer tutacağını belirtti. Ancak bu özelliklerin ne zaman aktif hâle geleceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Reklam gelirleri artırılacak

Reddit yöneticileri, platformdaki reklam kapsamını genişletmek için yeni adımlar atıldığını da duyurdu. 2023 yılında Reddit, yorumlar arasında reklam göstermeye yönelik testler başlatmıştı. Şu anda bu reklamların platformdaki envanterin yalnızca %3’ünü oluşturduğu belirtilirken, Reddit COO’su Jen Wong, bu oranın kademeli olarak artırılacağını söyledi.

Ayrıca, bağlamsal reklamcılığın (reklamların çevrelerindeki içeriğe göre gösterilmesi) 2026 yılına kadar Reddit’in iş modelinde daha büyük bir yer tutması bekleniyor.

Reddit’in 2024 bilançosu

Reddit’in AMA oturumunda 2024 yılı 4. çeyrek kazanç raporları da açıklandı. Buna göre Reddit, 71 milyon dolar net gelir elde etti ancak yıl genelinde 484.3 milyon dolar net zarar açıkladı.

Bunun yanı sıra, Reddit günlük aktif kullanıcı hedefini (103 milyon yerine 101.7 milyon) tutturamadı. Şirket, bu düşüşün Google’ın arama algoritmasında yaptığı değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.