Redmi Note 14S Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve tüm merak edilenler

Xiaomi, yeni modeli Redmi Note 14S’i “AI Gücüyle İkonik Kareler” sloganıyla Türkiye’de satışa sundu. Üst düzey kamera yetenekleri, güçlü işlemcisi ve zarif tasarımıyla öne çıkan Redmi Note 14S, performansıyla olduğu kadar ulaşılabilir fiyatıyla da kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Serinin yeni üyesi olan Redmi Note 14S, 200 MP çözünürlüğe sahip yapay zeka destekli ana kamerasıyla fotoğraf çekebiliyor. Düşük ışıkta gelişmiş çekim yapabilen bu kamera, sahne algılama ve gece modu gibi akıllı özelliklerle desteklerken 16 MP ön kamera ise net selfie'ler ve kaliteli görüntülü görüşmeler sunuyor.

Redmi Note 14S özellikleri

Cihaz, 6nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G99 Ultra işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle desteklenen model, akıcı oyun ve çoklu görev performansı sağlıyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ve 67 W hızlı şarj desteği sayesinde sadece yarım saatte tam günlük kullanım süresi sunabiliyor.

Redmi Note 14S, 6.67 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120 Hz yenileme hızıyla bir görüntü deneyimi sunuyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. IP64 sertifikasına sahip olan cihaz, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.

Kozmik Mor, Gece Yarısı Siyahı ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan telefon, estetik ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Mat cam arka yüzey ise cihazın premium görünümünü tamamlıyor.

Yeni model, Xiaomi’nin HyperOS arayüzüyle kutudan çıkıyor. Parmak izi sensörü, NFC, kızılötesi sensör ve microSD kart desteği gibi fonksiyonlara sahip cihaz birçok farklı özellik sunuyor.

Redmi Note 14S fiyatları ne kadar?

Redmi Note 14S, 8+256 GB ve 12+512 GB olmak üzere iki varyantla sunuluyor. Tavsiye edilen satış fiyatları sırasıyla 17.999 TL ve 19.999 TL olarak belirlendi. Cihaz, 2 Mayıs 2025 itibarıyla Xiaomi’nin yetkili satış noktalarında ve çevrim içi platformlarda kullanıcılarla buluşacak.