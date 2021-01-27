Twitter, Hollanda merkezli bir platform olan Revue'yi satın aldığını duyurdu. 2015 yılında kurulan Revue platformunun Twitter tarafından satın alınması kullanıcıların dikkatini çekerken, çok sayıda kullanıcı Revue hakkında araştırma yapmaya başladı.

Revue nedir?

Yazarların para kazanmalarını sağlayan Revue, kullanıcıların kendi haber bültenlerini oluşturarak yayımlamalarına ve bu yolla kullanıcıların para kazanmasına olanak sağlıyor.

Revue 50 aboneye kadar ücretsiz kullanılabiliyor ancak daha fazla aboneye hizmet vermek istediğinizde ise minimum 5 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Ödenen miktar arttıkça ulaşılan kişi sayısı ve sunulan özellikler de artıyor. Birden fazla haber bültenini yönetmek istiyorsanız ücret için Revue yetkilileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor.