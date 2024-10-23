Roblox, Türkiye'de ofis açmayı planlıyor

Video oyun platformu Roblox, Türkiye'nin bazı içeriklerin çocuk istismarına yol açabileceği endişesiyle engellediği platforma erişimin yeniden sağlanması halinde yerel yasalara uygun şekilde Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını duyurdu.

Adalet Bakanı, Ağustos ayında Roblox'a erişimin, "çocuklarımızın korunmasını sağlamak amacıyla" bir soruşturma yürütülürken mahkeme kararıyla engellendiğini açıklamıştı.

Roblox, "öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantı için bir platform" sağlayarak toplumda olumlu bir rol oynayabileceğine inandığını, Türkiye'nin "benzersiz ihtiyaçlarını" yetkililerle görüşmeye kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Platforma erişimin tekrar sağlanması halinde Türkiye'de bir ofis açmayı ve ek yerel dil moderatörleri de dahil olmak üzere özel bir ekip kurmayı planlıyoruz." denildi.