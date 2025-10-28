RoboCop gerçek oldu! Omurilik arayüzü ameliyatı olan felçli polis yürümeyi başardı

1987 yapımı RoboCop filmi gerçek oldu! Çin’in Changchun kentinde görev yapan polis memuru Liu Boqi’nin hikayesi insanı RoboCop filminin senaryosu gibi etkiliyor.

23 Aralık 2024’te geçirdiği trafik kazasında boynu kırılan ve omuriliği zedelenen Liu, tamamen felç kaldı. Nefes alması bile cihazlara bağlı hale gelen 35 yaşındaki memurun yaşam umudu, Jilin Üniversitesi’ndeki yenilikçi bir tıbbi girişimle yeniden doğdu.

Jilin Üniversitesi İkinci Hastanesi’nde görevli cerrah Dr. Wu Minfei liderliğindeki ekip, Liu’nun omuriliğine mikro elektrot dizilerinden oluşan bir omurilik arayüzü yerleştirdi.

Sinir sinyalleri yeniden düzenlendi

56 milimetre uzunluğundaki bu implant, üçüncü ile yedinci boyun omuru arasındaki sinir sinyallerini yeniden düzenleyerek, beyinle kaslar arasındaki iletişimi kısmen geri kazandırdı.

Ameliyattan sadece altı saat sonra doktorlar sistemi aktif hale getirdiğinde Liu’nun parmaklarında ve ayaklarında kasılmalar başladı. Bu, sinir iletiminin yeniden kurulduğunun ilk göstergesi oldu.

Tıp dünyasında devrim

9 aylık rehabilitasyonun ardından Liu, artık eksoskeleton desteği olmadan yürümeye başladı, üst vücut kaslarında da 4. seviye kas gücüne ulaştı.

Dengesini hâlâ tam olarak sağlayamasa da, bu sonuç tıp dünyasında devrim niteliğinde kabul ediliyor.

Çin’de 3,7 milyon kişi omurilik felçlisi

Jilin Üniversitesi ekibinin 2014’ten bu yana sürdürdüğü araştırmalar, önce hayvan deneylerinde, ardından insan üzerinde başarıya ulaştı.

Dr. Wu, “Liu artık ince motor hareketlerde zorlanıyor ama kaslarını isteyerek kullanabiliyor” diyerek ilerlemenin önemine dikkat çekti.

Çin’de yaklaşık 3,7 milyon omurilik felçlisi bulunuyor. Liu’nun başarısı, bu hastalar için yeni bir tedavi çağının kapılarını aralıyor.