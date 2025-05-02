Oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için Rockstar Games'ten resmi çıkış tarihi açıklaması geldi. Şirketin bugün yaptığı duyuruda, GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği bildirildi.

Açıklamada, bu tarihin oyuncuların beklentisinin biraz gerisinde olduğunun farkında olunduğu ifade edilirken, topluluğun gösterdiği sabır ve heyecanın Rockstar Games ekibini derinden etkilediği vurgulandı.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Rockstar Games, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Grand Theft Auto VI artık 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacak şekilde planlanmıştır. Bunun beklediğinizden daha geç bir tarih olduğunu biliyoruz. Yeni Grand Theft Auto oyunu etrafında oluşan ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için son derece onur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için teşekkür ederiz.”

Oyunseverlerin beklentilerini karşılamak ve hatta aşmak istediklerini belirten Rockstar Games, bu nedenle fazladan süreye ihtiyaç duyduklarını da belirtti:

“Bugüne kadar yayınladığımız her oyunda olduğu gibi, bu oyunda da amacımız beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu. Grand Theft Auto VI da bu hedefin dışında değil. Bu ekstra süreye ihtiyacımız var çünkü sizlerin hak ettiği kalite seviyesinde bir oyun sunmak istiyoruz.”

Açıklamanın sonunda, oyunla ilgili daha fazla bilginin yakında paylaşılacağı belirtildi:

“Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Rockstar Games’in bu açıklamasıyla birlikte, Grand Theft Auto VI için geri sayım resmen başlamış oldu. 26 Mayıs 2026 tarihi, şimdiden oyun dünyasında büyük heyecan yarattı.