Oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI için Rockstar Games'ten resmi çıkış tarihi açıklaması geldi. Şirketin bugün yaptığı duyuruda, GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği bildirildi.

Açıklamada, bu tarihin oyuncuların beklentisinin biraz gerisinde olduğunun farkında olunduğu ifade edilirken, topluluğun gösterdiği sabır ve heyecanın Rockstar Games ekibini derinden etkilediği vurgulandı.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob