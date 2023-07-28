Roketsan'ın ihracat hedefi 500 milyon $

Roketsan'ın fuarda ilk kez sergilediği ürünler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, yeni sözleşmeler olduğunu ve bunların ön görüşmelerini yaptıklarını kaydederek, "Çok kısa zamanda bunları ihracat başarısı olarak göreceğiz.

Roketsan, şu anda ihracat konusunda hızlı yükselen bir ivmeye sahip. 2022 sonunda yüzde 35'e ulaşan bir ihracat düzeyimiz var. Bu yıl sonunda bunu yüzde 50 seviyelerine çekip 500 milyon dolarların üzerinde bir ihracat seviyesine ulaşmayı temenni ediyoruz" dedi.

Roketsan ürünlerine tüm dünyadan ilgi olduğunu söyleyen İkinci, “Hava savunma ürünleri, İHA'larımızda kullanılan akıllı mühimmatlarımız, tanksavarlarımız. Bunların hepsi potansiyeli yüksek olan ürünler ve ihraç ediyoruz. Tüm dünyadan müşterilerimiz var. En doğudan en batıya kadar bütün ülkelere bu konuda hizmet sağlıyoruz" diye konuştu