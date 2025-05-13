SabancıDx ve Bulutistan, Türkiye ve globalde liderliği hedefleyen yol haritasını paylaştı

SabancıDx ve Sabancı Topluluğu’nun 2024 yılında çoğunluk hissesini aldığı yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan’ın önümüzdeki yıllarda bölgeye yayılma stratejisini içeren yol haritası paylaşıldı.

İki şirketin ortak strateji ve büyüme hedefleri, bu yılın başından itibaren SabancıDx’in Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Bulutistan CEO’su olarak görev yapan Tevfik Kor ve Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk’ün katılımıyla düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

“Bölgede lider olmayı hedefliyoruz”

Oluşturdukları güç birliğiyle teknoloji alanında müşterilerin bulut çözümlerinden, yönetilen hizmetlere kadar bütün ihtiyaçlarını tek bir çatı altında sunabilecek bir yapıya dönüştüklerini belirten SabancıDx & Bulutistan CEO’su Tevfik Kor, şunları söyledi: “Türkiye'nin ve bölgenin en hızlı büyüyen bulut bilişim şirketi olan, Turcorn listesinde yer alan, Deloitte Fast 50'ye 2 kere üst üste giren, yeni bir gelişme olarak TOBB Türkiye 100 listesinde yer alan, ‘unicorn’ olma yolunda da hızla ilerleyen Bulutistan’ın hisselerinin satın alınması stratejik, önemli bir karardı. Yeni dönemde; Bulutistan bir alt yapı ve platform şirketi olarak konumlanacak, SabancıDx de platformun yönetilen hizmetlerini veren ve bununla birlikte çoklu ve hibrit yönetilen bulut hizmetleri sunan bir şirket olarak pazarda büyüme yolunda ilerleyecek. Ortaya koyduğumuz güç birliğiyle hem ülkemizde hem de globalde uçtan uca bulut teknolojileri sunacağız. Bu stratejiyle ekosistemi daha da genişletmeyi, yapay zekâ, hibrit ve çoklu bulut çözümleri geliştirmeyi, yönetilen hizmetler yetkinliklerimizi daha yoğun kullanmayı ve bölgede lider olmayı hedefliyoruz.”

“Değer, bulut ve yapay zekâ ile katlanacak”

Araştırmalara göre global ölçekte bulut pazarı 2024 yılında yüzde 19.2 büyüyerek 596 milyar doları buldu. Pazarın 2025 yılında yüzde 21.5 büyümeyle 724 milyar dolara ulaşması beklenirken, kuruluşların yüzde 90’ının 2027 yılına kadar hibrit bulut yaklaşımını benimseyeceği öngörülüyor. Tevfik Kor, bulut sektöründeki bu ivmeyi şöyle değerlendirdi: “Bulut bilişim dünyada yıldan yıla en hızlı büyüyen alanlarından biri. Pazarın 2025 yılında yaklaşık 750 milyar dolar olacağı öngörülüyor ve yapay zekâ ile beraber de bu katlanarak büyüyecek. Avrupa’da işletmelerin bulut bilişim hizmetleri kullanım oranları yüzde 50’leri bulurken, Türkiye’de yüzde 16’lar seviyesinde. Doğru stratejilerle bu farkı kapatmanın ötesinde çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Bu noktada, Türkiye'nin bulut penetrasyonunu arttıracak altyapıların kurulabilmesi çok önemli. Çünkü değer buluttan geliyor.”

“Verinin egemenliği için elimizi taşın altına koyuyor, yatırım yapıyoruz”

SabancıDx & Bulutistan CEO’su Tevfik Kor, “Bugün dünyanın egemen stratejisi, verinin egemenliğini yönetebildiğiniz bir bulut oyunu. Bunu yönetebilmek için birden fazla coğrafyada olmak, ‘çoklu bulut’ oyununu oynayabilmek gerekiyor. Biz de ‘hibrit bulut’, ‘çoklu bulut’ ve ‘yapay zekâ’ stratejimizi buna göre belirliyoruz. Elimizi taşın altına koyup, yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz coğrafi çeşitlilik. Sırada Arap Yarımadası var”

“Coğrafi olarak baktığımızda verinin egemenliği, hibrit bulut ve çoklu bulut başlıkları bizim ana stratejimiz. Şu anda Avrupa, Türki Cumhuriyetleri ve Orta Asya’da hizmet veriyoruz” diyen Tevfik Kor, yurt dışı hedeflerini şöyle açıkladı: “Frankfurt'ta bir şirket kurduk. Avrupa pazarına oradan hizmet veriyoruz. Azerbaycan ve Özbekistan'da da şirketlerimiz var. Kazakistan’da ikinci yarı yılda şirket açmayı planlıyoruz. Sıradaki planımız Arap Yarımadası. Ciromuzun içindeki Türkiye dışı coğrafyaların payı her yıl yüzde 100 artıyor ve bunu sürdürmek istiyoruz.”

“2025 yılında da pazarın üzerinde büyüyeceğiz”

Yol haritalarında hem organik hem inorganik büyümelerin olduğuna değinen Kor, “Türkiye’de ve globalde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla yapımızı büyütmeyi hedefliyoruz. SabancıDx ve Bulutistan entegre değer önermesi ile Türkiye'de doğan global bir Türk teknoloji devini yaratmak hedefindeyiz. Ortaya koyduğumuz güç birliğiyle bulut çözümleri, yönetilen hizmetler ve dijital dönüşüm ürünlerimizle 5 bini aşkın şirkete hizmet veriyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz büyüme trendini devam ettirerek, bu yılı da Türkiye pazarının büyüme oranının üzerinde bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Rekabeti demokratikleştireceğiz”

Yapay zekânın şu an diğer ülkelerle yarışmak için bir fırsat olduğunun ve Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğinin altını çizen Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk ise şunları söyledi: “2025 yılı için en büyük yatırımı da yapay zekâya yapıyor olacağız. Yatırım bütçemizin yüzde 40’ını yapay zekâya ayırmayı planlıyoruz. Artık sadece Bulut Hizmet Sağlayıcısı değil; uçtan uca Yapay Zekâ Bulutu Sağlayıcısı olarak kendimizi konumluyoruz. Türkiye’de GPU makine parkı kurarak, yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve optimize edilmesi konusunda bir altyapı sağladık. Ayrıca kendi küçük dil modelimizi (SLM) geliştirmeye başladık ve ‘public cloud’ altyapımıza GPU sunucularını entegre ederek şirketlere yapay zekâ destekli bulut çözümleri sunuyoruz. Teknoloji yatırımı olmayan ama rekabet etmek isteyen orta ve küçük işletmeler için de bulut teknolojilerini ulaşılabilir kılıyoruz. ‘Kullandığı kadar öde’ modelimizle bu şirketlere hiçbir yatırım yaptırtmadan, teknolojiyi onlara sunarak rekabette demokratikleşme getiriyoruz.”