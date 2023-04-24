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Sabitte geriledik mobilde yerimizde saydık

Ookla Speed Test’in 2023 yılı ilk çeyrek dünya internet hızı araştırmasına göre Türkiye hem mobil hem sabit internette hızını bir parça artırmasına rağmen dünya sıralamasında gerilemeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Kemalettin BULAMACI

Tüm dünyada, hem sa­bit hem mobil internet servis sağlayıcıları­nın önemli bir referans kayna­ğı olarak gördüğü Ookla’nın ilk çeyrek internet raporu yayım­landı. Türkiye’nin hem mobil hem sabit internet hızlarında küçük bir iyileşme görünse de dünya sıralamasında mobil in­ternette yerimizde sayarken, sabit internette dört basamak geriledik.

Türkiye, ortalama 32.06 mbps indirme ve 13.23 mbps yükleme hızları ile mobil in­ternette 140 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. Dün­ya ortalaması ise indirme hı­zında 41.54 mbps yükleme hı­zında da 10.42 mbps. En hız­lı internet 178.25 mbps hız ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunurken en yavaş internet ise ortalama 3.44 mbps hızla Küba’da.

Sabit internette ise durum iyiye gidiyor gibi gözükse de ra­kiplerimiz arayı açıyor. Türki­ye yılın ilk çeyreğinde ortala­ma hızlarını yaklaşık yüzde 10 artırarak 33.32 mbps indirme ve 6.83 mbps yükleme hızları­na ulaşsa da Kuzey Makedonya sıralamada beş basamak, Gana yedi basamak, Guatemala dört basamak yükselerek ortalama hızlarda bizim üzerimize çıktı. Türkiye, dünya liginde dört ba­samak gerileyerek 106’ıncılık­tan 110’unculuğa geriledi. Sin­gapur 235.40 mbps hızla dün­ya lideri konumundayken, en yavaş sabit internet ortalama 1.84 mbps ile Küba’da.

Mobilde Turkcell, sabitte Turknet

Türkiye’de mobil internet­te en hızlı operatör ortala­ma 51.76 mbps hızla Turkcell olurken, sabit internette ise en hızlı operatör 58.85 mbps hızla TurkNet oldu. Mobilde ikinci sırada Türk Telekom Mobil yer alırken en düşük hız Vodafone Türkiye’de. Sabit in­ternette ise TurkNet’i Kablo­Net ve Turkcell izliyor. Ancak bu üç operatör de bölgesel hiz­met veriyor. Türkiye’nin 81 ili­nin tamamında hizmet vere­bilen tek operatör olan Türk Telekom’un verileri ortalama­da en düşük çıkıyor.