Sabitte geriledik mobilde yerimizde saydık
Ookla Speed Test’in 2023 yılı ilk çeyrek dünya internet hızı araştırmasına göre Türkiye hem mobil hem sabit internette hızını bir parça artırmasına rağmen dünya sıralamasında gerilemeye devam ediyor.
Kemalettin BULAMACI
Tüm dünyada, hem sabit hem mobil internet servis sağlayıcılarının önemli bir referans kaynağı olarak gördüğü Ookla’nın ilk çeyrek internet raporu yayımlandı. Türkiye’nin hem mobil hem sabit internet hızlarında küçük bir iyileşme görünse de dünya sıralamasında mobil internette yerimizde sayarken, sabit internette dört basamak geriledik.
Türkiye, ortalama 32.06 mbps indirme ve 13.23 mbps yükleme hızları ile mobil internette 140 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. Dünya ortalaması ise indirme hızında 41.54 mbps yükleme hızında da 10.42 mbps. En hızlı internet 178.25 mbps hız ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunurken en yavaş internet ise ortalama 3.44 mbps hızla Küba’da.
Sabit internette ise durum iyiye gidiyor gibi gözükse de rakiplerimiz arayı açıyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde ortalama hızlarını yaklaşık yüzde 10 artırarak 33.32 mbps indirme ve 6.83 mbps yükleme hızlarına ulaşsa da Kuzey Makedonya sıralamada beş basamak, Gana yedi basamak, Guatemala dört basamak yükselerek ortalama hızlarda bizim üzerimize çıktı. Türkiye, dünya liginde dört basamak gerileyerek 106’ıncılıktan 110’unculuğa geriledi. Singapur 235.40 mbps hızla dünya lideri konumundayken, en yavaş sabit internet ortalama 1.84 mbps ile Küba’da.
Mobilde Turkcell, sabitte Turknet
Türkiye’de mobil internette en hızlı operatör ortalama 51.76 mbps hızla Turkcell olurken, sabit internette ise en hızlı operatör 58.85 mbps hızla TurkNet oldu. Mobilde ikinci sırada Türk Telekom Mobil yer alırken en düşük hız Vodafone Türkiye’de. Sabit internette ise TurkNet’i KabloNet ve Turkcell izliyor. Ancak bu üç operatör de bölgesel hizmet veriyor. Türkiye’nin 81 ilinin tamamında hizmet verebilen tek operatör olan Türk Telekom’un verileri ortalamada en düşük çıkıyor.