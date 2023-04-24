Sabitte geriledik mobilde yerimizde saydık

Kemalettin BULAMACI

Tüm dünyada, hem sa­bit hem mobil internet servis sağlayıcıları­nın önemli bir referans kayna­ğı olarak gördüğü Ookla’nın ilk çeyrek internet raporu yayım­landı. Türkiye’nin hem mobil hem sabit internet hızlarında küçük bir iyileşme görünse de dünya sıralamasında mobil in­ternette yerimizde sayarken, sabit internette dört basamak geriledik.

Türkiye, ortalama 32.06 mbps indirme ve 13.23 mbps yükleme hızları ile mobil in­ternette 140 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. Dün­ya ortalaması ise indirme hı­zında 41.54 mbps yükleme hı­zında da 10.42 mbps. En hız­lı internet 178.25 mbps hız ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunurken en yavaş internet ise ortalama 3.44 mbps hızla Küba’da.

Sabit internette ise durum iyiye gidiyor gibi gözükse de ra­kiplerimiz arayı açıyor. Türki­ye yılın ilk çeyreğinde ortala­ma hızlarını yaklaşık yüzde 10 artırarak 33.32 mbps indirme ve 6.83 mbps yükleme hızları­na ulaşsa da Kuzey Makedonya sıralamada beş basamak, Gana yedi basamak, Guatemala dört basamak yükselerek ortalama hızlarda bizim üzerimize çıktı. Türkiye, dünya liginde dört ba­samak gerileyerek 106’ıncılık­tan 110’unculuğa geriledi. Sin­gapur 235.40 mbps hızla dün­ya lideri konumundayken, en yavaş sabit internet ortalama 1.84 mbps ile Küba’da.

Mobilde Turkcell, sabitte Turknet

Türkiye’de mobil internet­te en hızlı operatör ortala­ma 51.76 mbps hızla Turkcell olurken, sabit internette ise en hızlı operatör 58.85 mbps hızla TurkNet oldu. Mobilde ikinci sırada Türk Telekom Mobil yer alırken en düşük hız Vodafone Türkiye’de. Sabit in­ternette ise TurkNet’i Kablo­Net ve Turkcell izliyor. Ancak bu üç operatör de bölgesel hiz­met veriyor. Türkiye’nin 81 ili­nin tamamında hizmet vere­bilen tek operatör olan Türk Telekom’un verileri ortalama­da en düşük çıkıyor.