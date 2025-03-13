Sağlıkta yapay zekâ ile yıllık 1,7 milyar TL tasarruf

Nagihan KALSIN

Türkiye, sağlık hizmetlerin­de yapay zekâ destekli sis­temlerle önemli bir dönü­şüm sürecine giriyor. Manyetik rezonans (MR)ve bilgisayarlı to­mografi (BT) gibi tıbbi görüntüle­me sistemlerinde gereksiz kullanı­mı azaltmayı amaçlayan projeler, hem ekonomik hem de tıbbi açıdan büyük kazanımlar sağlıyor.

Türki­ye Sağlık Veri Araştırmaları ve Ya­pay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) Başkanı Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş’ın verdiği bilgi­ye göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 50 milyon MR ve BT çekimi gerçek­leştirilirken, bunun 5 milyonunun gereksiz olduğu öğrenildi. Gerek­siz görüntülemelerin önüne geç­mek amacıyla Bilkent Şehir Hasta­nesi’nde başlatılan pilot projelerle yapay zekâ destekli yeni sistemler geliştiriliyor. Bu sistemler, hekim­lerin doğru ve gereksinime uygun görüntüleme istemlerinde bulun­masını sağlamayı hedefliyor.

Teleradyoloji ile 4,4 milyar TL tasarruf sağlanacak

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de gerçekleştirilen MR ve BT tara­malarının yaklaşık yüzde 10’unun gereksiz, yüzde 48’inin ise yan­lış istem sonucu yapıldığını orta­ya koyuyor. Bu durum, sağlık har­camalarında gereksiz yük oluştu­rurken, aynı zamanda hastalar için radyasyona maruz kalma ve sağlık hizmetlerine erişimde gecikmele­re yol açıyor. Yapay zekâ sistemleri­nin yaygınlaşmasıyla birlikte yılda 1,7 milyar TL tasarruf sağlanacağı ifade edildi. Bu tür karar destek sis­temleri, tıbbi görüntüleme süreçle­rini optimize ederek sağlık kaynak­larının daha verimli kullanılması­na imkan tanıyor.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde yapay zekâ kullanımının yaygınlaş­tırılmasıyla birlikte önemli kaza­nımlar elde ediliyor. Örneğin, Tele­radyoloji Sistemi sayesinde 20 mil­yondan fazla MR ve BT görüntüsü incelendi ve bu incelemeler sonu­cunda hekimlerin birçok gereksiz görüntüleme isteminden vazgeçti­ği görüldü. Bu sistemin, SGK büt­çesine yaklaşık 4,4 milyar TL tasar­ruf sağlayacağı öngörülüyor. Yapay zekâ destekli tıbbi karar destek sis­temleri sayesinde hastalar gereksiz tetkiklere yönlendirilmezken, he­kimlerin teşhis ve tedavi süreçleri daha etkin bir hale getiriliyor. Bu gelişmeler, hastaların daha hızlı ve doğru teşhis almasına olanak tanır­ken, sağlık bütçesinin daha verimli yönetilmesine de katkıda bulunu­yor. Yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerinin yaygınlaşması, gele­cekte sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve verimliliği daha da artıracak gibi görünüyor.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Özgür Sezer, yapay zekâ ve büyük veri analitiği konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Yapay zekâ destekli sağlık platformları geliyor

Yapay Zekâ Veri Analitiği ve Mo­delleme Platformu’nun yakın za­manda faaliyete geçirileceğini be­lirten Sezer, bu platformun akade­misyenlere ve klinisyenlere açık olacağını vurguladı. Yeni platform, sentetik veri üretme yeteneği sa­yesinde araştırmacıların gerçek hasta verilerine erişmeden, güven­li bir şekilde yapay zekâ modelle­ri geliştirmesine imkan tanıyacak. Akademisyenler, platform üzerin­den kendi modellerini oluşturabi­lecek, test edebilecek ve sağlık veri­leriyle entegre çalıştırabilecekler. Bu platformun aynı zamanda mobil versiyonunun da geliştirileceği be­lirtiliyor. Böylece araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri, yapay zekâ tabanlı analizleri her yerden yapa­bilecek.