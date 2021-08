Saints Row: The Third Remastered dikkat çeken konusu ve bol aksiyonlu kurgusuyla oyunseverlerin beğendiği oyunlar arasında yer alıyor. Oyuncuya oyun içinde özgürlük sunan Saints Row: The Third Remastered, Epic Games tarafından şu sıralar ücretsiz sunuluyor. Epic Games üyesi olan oyunseverler, Saints Row: The Third Remastered'i ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebiliyor ve bilgisayarlarına kurulumunu gerçekleştirerek oyunu oynayabiliyor.

Saints Row: The Third Remastered, 2 Eylül 2021 tarihine kadar Epic Games'te buluşmaya devam ederken, oyunu indirmek isteyenler Saints Row: The Third Remastered sistem gereksinimlerini araştırıyor.

Saints Row: The Third Remastered sistem gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (720p on Low Settings)

İşlemci: AMD / Intel CPU, running at 3.4 GHz or higher: AMD FX 6000 series or Intel Core i5-3000 series or newer is recommended.

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 4GB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11 and Shader Model 6.0 support: AMD Radeon 500 series or NVIDIA GeForce GTX 660 or newer.

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (1080p on High Settings)

İşlemci: AMD / Intel processor running at 3.5 GHz (AMD FX 8000 series or Intel Core i5 4000 series or newer is recommended).

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 6GB of dedicated VRAM (or more) and with at least DirectX 11 and Shader Model 6.1 support. (AMD Radeon RX 5700 and NVIDIA GeForce GTX 1000 series or newer.

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Saints Row: The Third Remastered konusu

Saints Row®: The Third™ - Remastered, sana gücünün zirvesine ulaşmış Azizlerin kontrolünü ve bu yaşamı tüm ayrıntılarıyla deneyimleme şansı veriyor. Şehir senin. Kuralları sen belirleyeceksin.

Gelişmiş grafiklerle yenilenen gerçek günah şehri Steelport bir seks, uyuşturucu ve silah batağı olarak hiç bu kadar iyi görünmemişti.

Third Street Azizleri, Stilwater'ı ele geçirdikten yıllar sonra bir sokak çetesi olmaktan çıkıp kurumsal bir marka haline geldi. Kendi Saints spor ayakkabıları, Saints enerji içecekleri ve Johnny Gat sallabaş oyuncakları var ve hepsi sana en yakın mağazada satışta. Azizler Stilwater'ın krallarıdır, ancak kazandıkları şöhret gözlerden kaçmadı. Dünyanın her yerinde piyonları bulunan efsanevi bir suç örgütü olan Syndicate, gözlerini Azizlere çevirdi ve saygı görmeyi bekliyor.

Syndicate'e diz çökmeyi reddederek, savaşı bir zamanlar ihtişamlı bir metropol olan, ancak bugünlerde Syndicate hakimiyeti ile boğuşan günah şehri Steelport'a taşıyorsun. Bir tank ile serbest düşüş yap, Meksikalı bir güreş çetesine uydudan güdümlü bir hava saldırısı düzenle ve şimdiye kadar görülmüş en acayip oyun senaryolarında son derece iyi eğitimli bir askeri kuvvet ile tek başına savaş.