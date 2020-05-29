Salgın bilgisayar trendlerini değiştirdi

29 Mayıs 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Salgın özellikle kurumsal bilgisayarda bireysel güvenlik ve kişisel servis alanlarını öne çıkardı. Ofise dönüşler başlasa da bundan sonra işlerin yüzde 40’ının uzaktan yapılacağını kaydeden HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, bu süreçle birlikte oluşacak siber güvenlik ve kişisel servis taleplerine şimdiden hazır olduklarını kaydetti.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, HP 3D Yazıcı MEMA (Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika) Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu ve HP'nin 3D baskı alanındaki iş ortağı Poligon Mühendislik'in Kurucu Ortağı Okan Nahit dünkü online toplantıda, 3D yazıcıların salgın sürecinde oynadığı rolü, sürecin bilgisayar ve yazıcı sektörüne etkilerini ve değişen tüketici alışkanlıklarını değerlendirdi.

Son kullanıcı bilgisayarları zayıf halka

Evden ya da uzaktan çalışmanın verimliliğe olumlu yansımaları olduğunu ifade eden HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, uzaktan ve ofisten çalışmanın dengelenerek, verimlilik avantajları yaratılacağını kaydetti. Bu durumda iki önemli konunun öne çıkacağını belirten Ataman, şunları anlattı: “Uzaktan çalışma son kullanıcı bilgisayarların siber güvenlikte en zayıf halka olduğunu gösterdi. Network’ün içindeyken korunan bilgisayarlar, duvarların dışına çıkıp eve gidince güvenlikli bilgisayarlar öne çıktı. Bu talepler artacak. Biz uzaktan çalışanların verilerini güvenli bir şekilde korumalarını sağlayan uç nokta güvenliğine sahip bilgisayarlarımızda fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında servis uzmanlığı da öne çıktı. Çalışanlar, bilgisayarda sorun yaşandığında IT departmanının kısa sürede gelip müdahale edebildiği ofis ortamının da dışına çıktı. Bu da kişisel servis ihtiyacı doğurdu. Biz bu konuda kendimizi şanslı görüyoruz. Bu hizmeti birkaç firmada vermeye başlamıştık. Talebin artacağını düşünüyorum” dedi.

Ataman, bu süreçte değişen, gelişen ve farklılaşan tüketici taleplerini her zaman ön planda tutarak ve kendilerini geliştirerek çözümler ürettiklerini vurguladı. Alaman, IDC'nin verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğini PC pazarında yüzde 25.1, yazıcı pazarında ise yüzde 42 payla lider olarak tamamladıklarını da ekledi.

2.3 milyondan fazla 3D basılmış parça üretildi

HP'nin 5 yıldır 3D yazıcı alanında önemli adımlar attığını kaydeden Emre Feyizoğlu, salgınla mücadelede küresel çapta 2.3 milyondan fazla 3D basılmış parça üretildiğini açıkladı.

Feyizoğlu, “Artık bu teknolojiyi, prototip üretiminin ötesine geçerek ürünün tamamını oluşturmak için kullanabiliyoruz. 3D yazıcılar, plastik ve metal üretim yapan firmaların işlerini kolaylaştırdığı için havacılıktan, otomotiv sektörüne hatta protezlere kadar birçok alanda fark yaratıyor. Ayrıca doğa için sürdürülebilir bir süreç sunuyor” dedi. Okan Nahit ise 3D baskı teknolojisinin kurumlara yüzde 65 maliyet avantajı sağladığını kaydederek, “Pandeminin en ağır olduğu dönemde ev tipi 3D yazıcılarla 1 siperlik 2 saatte üretilirken, HP'nin 3D baskı çözümleriyle 1 günde yaklaşık 300 adet siperliği yüzde 65 daha düşük maliyetle üretebildik. Ürettiğimiz yaklaşık 5 bin siperliği Türkiye'de ihtiyaçlarını belirten hastanelere gönderdik. Bir jet motorunu çok kısa sürede baştan sona üretmek gibi, daha önce mümkün olmayan birçok üretimi kolayca yapabiliyoruz” dedi.