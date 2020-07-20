Salt: Yakında çok önemli açıklamalar duyacaksınız Vestel Grubu'ndan.
Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt.
Canlı yayından notlar:
Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt:
Startup için doğru zaman. Girişimci her dönem bir fırsat yaratabilir. Ama pandemide, insanların davranışları değişti. Böylesi dönem startup’lar için ideal bir ortam.
Girişimde bulunmanın tam zamanı mı?
Dijital dönüşümün lideri pandemi oldu. Her şey değişiyor. Bir startup kurmanın tam zamanı.Olası fırsatlar arttı. Startup bebekler için patlama zamanı. Evdeyiz… Araştırıyoruz… Zamanımız var… Dijital olanaklarla her yere ulaşabiliyoruz. Hazırlık dönemi için de tam zamanı.
Startup ekosisteminde, girişimcilik ekosisteminde bazı ülkeler çok önde. Biz o ülkelerden biraz gerideyiz. Ama pandemi hepimizi eşitledi. Hepimiz aynı şaşkınlıkla karşıladık pandemiyi.
Youtube hesabımıza gelen sorulardan biri:
Koronovirüsten sonra öne çıkacak sektörler ve konular nelerdir?
Malzeme bilimi
Sağlık
Çevreye duyarlı ürünler
Yaşamsal ürünler
Hijyen, temizlik
Online işler
Dijital alan
Siber güvenlik
Kurumiçi girişimcilikte ilk döngüde neler yaptınız?
İkinci çok daha önemli bir yararı var. Yatırım seviyesine gelemeyenler işlerine geri döndüklerinde artık aynı insan olmuyorlar. Bir kere kesinlikle sonuç odaklı olmayı, başarısız olmayı ve baş kaldırmayı sorgulamayı öğreniyorlar.Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt: Başvurular çok iyi 700 800. Elemek bile başlı başına bir iş. Tüm başvurular içinde bir tanesini bulaya çalışıyorsunuz. Olabildiğince çok insanın görüşünü almaya çalışıyoruz. Birçok girişim faaliyetlerimizde elçiler bize yardımcı oluyor. Bol bol denemeyi öğretiyoruz onlara. Yüzde 25 ortak oluyoruz. Bütün maddi kaynakları biz koyuyoruz. Temel olarak bir veya bir buçuk iki yılını fonlamış oluyor. Eğer yapamazsa geri dönme şansı var. Yatırım yaptığımız şirketler de iyi gidiyor. Gündemimizde yok
Kurumiçi girişimciliğin avantajları neler?
İş yükü nedeniyle negatif yanları olabiliyor girişimciliğe. Ama buna karşılık bir kurum içinde olmasının getirdiği pozitif katkılar da var. İstedikleri görüşmeler ayarlanıyor, ihtiyaçları ile ilgili konu uzmanları oluyor. Gerekirse dışardan da. Ellerinde olması gereken araç gerecin tümü var. Buna hayata geçirecek yetenek ve cesarette insan olmalı. En büyük kaynak insanlar. İnsanlığınız kadar iyi olabiliyorsunuz. Serbest düşünceyi aşılamamız lazım. Sadece bu programları yapmak bile cesaret veriyor. Konuşmada onu özgür bırakıyor. Özgürlük getiriyor. Elinde araç gereç olduğunda da bunu hayata geçirebiliyor. İnsanlar girişimcilik yapmak istiyor. Bizi bu aşamaya çalışanlarımız getirdi. Bu grubun içinde çalışan insanlarda girişimcilik kültürü var. Biz sadece ortam yaratıyoruz. Yapan insanların önünü açıyoruz.
Vantilatör bütün dünyada eksikken. Bir girişimcimiz bunu tasarlamıştı. Vestel beyaz eşyanın yardımıyla ürün bitirildi. Hatta bu konuda satışlar da başladı. Yakında çok önemli açıklamalar duyacaksınız Vestel Grubu'ndan.