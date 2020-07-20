Salt: Yakında çok önemli açıklamalar duyacaksınız Vestel Grubu'ndan.

Siber güvenlik

Kurumiçi girişimcilikte ilk döngüde neler yaptınız?

İkinci çok daha önemli bir yararı var. Yatırım seviyesine gelemeyenler işlerine geri döndüklerinde artık aynı insan olmuyorlar. Bir kere kesinlikle sonuç odaklı olmayı, başarısız olmayı ve baş kaldırmayı sorgulamayı öğreniyorlar.Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt: Başvurular çok iyi 700 800. Elemek bile başlı başına bir iş. Tüm başvurular içinde bir tanesini bulaya çalışıyorsunuz. Olabildiğince çok insanın görüşünü almaya çalışıyoruz. Birçok girişim faaliyetlerimizde elçiler bize yardımcı oluyor. Bol bol denemeyi öğretiyoruz onlara. Yüzde 25 ortak oluyoruz. Bütün maddi kaynakları biz koyuyoruz. Temel olarak bir veya bir buçuk iki yılını fonlamış oluyor. Eğer yapamazsa geri dönme şansı var. Yatırım yaptığımız şirketler de iyi gidiyor. Gündemimizde yok

Kurumiçi girişimciliğin avantajları neler?