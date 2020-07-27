Samsung Electronics, Ağustos ayında 5 yeni mobil telefon tanıtacak

27 Temmuz 2020

Samsung Elektronics Başkanı ve Mobil İletişim Bölümü Başkanı TM Roh, Samsung'un 5 yeni ürününü 5 Ağustos tarihinde tanıtacağını açıkladı.

Tanıtımı yapılacak 5 yeni ürünün, firmanın amiral gemisi olan akıllı telefon Galaxy Note 20 , ikinci nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold 2, Apple'ın AirPods'una rakip olması planlanan Galaxy Buds Live, akıllı saat Galaxy Watch 3 ve Samsung'un en güçlü tableti olan Galaxy Tab S 7 olacağı duyuruldu.

Roh yaptığı açıklamada, "Bu yazın Galaxy Unpacked etkinliğinde 5 yeni ve güçlü cihazımızı tanıtacağız. Bu cihazlarla, birbiriyle uyumlu çalışan ve her yerde kullanılabilecek yeni mobil deneyimler hakkındaki vizyonumuzu göstermiş olacağız." dedi.