Samsung Galaxy A16'yı tanıttı! İşte Samsung Galaxy 16'nın teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy A16, bir önceki modele kıyasla 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 1200 nit ekran parlaklığıyla gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. Dayanıklılığı ve performansıyla dikkati çeken telefon, daha ekonomik bir seçenek arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Galaxy A16, 50 MP geniş açı, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lenslerinden oluşan arka kameralarıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekim imkanı sunarken, 13 MP ön kamerası ise sosyal medya kullanımı için iyileştirildi.

Cihaz, 5000 mAh pili ve Helio G99 işlemcisiyle uzun süreli kullanım olanağı sunarken, IP54 suya dayanıklılık derecesi ve Samsung'un Knox Vault koruma sistemi ile güvenlik sağlıyor.

Galaxy A16, Android işletim sistemi ve 6 yıl boyunca güncelleme desteğiyle uzun vadeli bir kullanım ömrü vaat ediyor.

Siyah, gri ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulan telefon, 128 GB ve 256 GB depolama alanı ile 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunuldu. Galaxy A16’ın Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 9.999 TL.