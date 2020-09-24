Samsung Galaxy S20 FE özellikleri ve fiyatı belli oldu

24 Eylül 2020

Dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S20 FE modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin etkinliğinde tanıtılan Samsung Galaxy S20 FE modelinin özellikleri ve fiyatı böylece belli oldu.

Özellikleri

190 gram ağırlığa sahip Samsung Galaxy S20 FE modeli düz kasasıyla dikkat çekerken, Gorilla Glass 3 ile korunuyor ve darbeye karşı daha dayanıklı yapısıyla tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 6,5 inç Full HD + 120 Hz Dinamik AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S20 FE, 6 GM RAM ve 128 GB depolama alanı ile kullanıcıya sunuluyor. S20 FE modelinin kapasitesi MicroSD ile artırılabiliyor.

Telefonun arka kamerası 12 megapiksel F1.8 geniş açı + 12 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 8 megapiksel F2.0 3x telefoto kameralarını barındırırken, 30X dijital zoom özelliği de telefonda yer alıyor. S20 FE modelinin ön kamerası ise 32 megapiksel değere sahip durumda.

15 W hızlı şarj özelliği ile çabucak şarj edilebilecek telefon, 4.500 mAh pille geliyor. Samsung Galaxy S20 FE modeli bazı pazarlarda Exynos 990, bazı pazarlarda ise Snapdragon 865 ile satılacak.

Fiyatı

Yakın gelecekte kullanıcılara sunulacak Samsung Galaxy S20 FE Türkiye fiyatı 6499 TL olacak. Telefonun 5G sürümü için açıklanan yurt dışı fiyatı ise 699 dolar seviyelerinde olacak.