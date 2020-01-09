Samsung, Taşınabilir SSD T7 Touch'ı piyasaya sürdü

09 Ocak 2020

Samsung Electronics, geliştirdiği yeni harici depolama cihazı olan SSD T7 Touch'ın piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Kompakt tasarımıyla T7 Touch, 2’nci nesil USB 3.2 standardına bağlı olarak mevcut en yüksek dosya transfer hızını sunuyor. Yeni cihaz, ek bir donanımsal güvenlik önlemi olarak sahip olduğu dâhili parmak izi sensörü ile veri korumasını bir üst seviyeye taşıyor.



Profesyonel ve günlük kullanım için tasarlanan Samsung T7 Touch; PC, tablet, akıllı telefon veya oyun konsolunda çok sayıda resmin, oyunun veya 4K/8K videonun güvenli bir şekilde saklanması için yeterli kapasiteye sahip. Ayrıca tüm bu içeriklerin rahatça taşınabilmesini sağlayacak güçte dayanıklılık da sunuyor.

T7 Touch, önceki depolama çözümlerine göre önemli bir hız artış imkânı da sağlıyor. 1.050 MB/sn okuma hızı ve 1.000 MB/sn yazma hızı ile T7 Touch, selefi T5'ten yaklaşık iki kat, harici HDD'lerden ise 9,5 kat daha hızlı bir kullanıma imkân veriyor. Cihaz maksimum hızına NVMe arayüzü ile kullanıldığında ulaşabiliyor.

AES 256 bit donanım şifrelemesine ek bir güvenlik katmanı olarak T7 Touch, Samsung SSD’lere ilk kez yerleşik bir parmak izi okuyucu donanımı getiriyor. Bunun yanında, kullanıcıların yalnızca bir bakışta cihazın durumunu görebilmesini sağlayan bir “Hareket LED”i de bulunuyor. Dikkat çeken hızı, ek donanımları ve alüminyum kasasına rağmen, yeni SSD yalnızca 58 gram ağırlığında.