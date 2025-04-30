Samsung’un en hızlı SSD serisi 9100 PRO Türkiye’de satışta

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil tüketici SSD serisi olan 9100 PRO’yu Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni 9100 PRO serisi, Samsung’un bugüne kadarki en hızlı SSD'leri arasında yerini aldı.

Serideki sürücüler 14.800 MB/s okuma ve 13.400 MB/s yazma hızlarına ulaşarak, önceki nesil olan 990 PRO’ya göre iki kat daha yüksek hız sunuyor. 8 TB’a kadar depolama kapasitesi sunan 9100 PRO ayrıca büyük dosyalarla çalışan kullanıcılar için içinde ideal bir alternatif sağlıyor.

9100 PRO, yalnızca yüksek hızlarıyla değil, aynı zamanda yüksek IOPS değerleriyle de öne çıkıyor. 2.200.000 ila 2.600.000 IOPS okuma-yazma performansı, oyunların daha hızlı yüklenmesini ve uygulamaların daha verimli çalışmasını mümkün kılıyor.

Soğutuculu model seçeneğiyle gelen 9100 PRO, ek bir termal kontrol katmanı sayesinde daha düşük enerji tüketimi ve daha uzun kullanım ömrü sunuyor.