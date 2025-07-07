Samsung’un faaliyet karının yüzde 39 azalması bekleniyor

Samsung Electronics'in 2. çeyrekte faaliyet kârının yüzde 39 azalarak 6,3 trilyon won (4,62 milyar dolar) ile son altı çeyreğin en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bu düşüş büyük ölçüde, yapay zeka çiplerinde lider olan Nvidia için gelişmiş yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinin sertifikalandırılmasındaki gecikmelerden kaynaklanıyor.

Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olmasına rağmen, gelişen yapay zeka pazarından yararlanan SK Hynix ve Micron gibi rakiplerine ayak uydurmakta zorlandı.

Samsung'un HBM3E çiplerini Nvidia'ya tedarik etme çabaları yavaş oldu ve analistler bu yıl önemli sevkiyatlar beklemiyor. Şirket çipleri AMD'ye göndermeye başlamış olsa da Nvidia'nın sertifikasyonundaki ilerleme hala beklemede.

Samsung'un akıllı telefon satışlarının, potansiyel ABD gümrük tarifeleri öncesinde önleyici taleple desteklenerek güçlü kalması bekleniyor. Bununla birlikte, Çin'de ABD teknolojisine erişim için çip üreticisi lisanslarının potansiyel iptali de dahil olmak üzere ABD ticaret politikalarını çevreleyen belirsizlikle birlikte daha geniş zorluklar devam ediyor.