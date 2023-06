Samsung'un Less Microfiber'i mikroplastiklerin %98'ini engelleyecek

Samsung Electronics, çamaşır yıkama işlemlerinden kaynaklanan plastik mikrofiber emisyonunu önemli ölçüde azaltma hedefiyle geliştirdiği yeni Less Microfiber™ Filtre'yi tanıttı.

Filtre, giyim markası Patagonia'dan ilham alınarak ve global okyanus koruma organizasyonu Ocean Wise'ın uzmanlığından yararlanılarak tasarlandı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Less Microfiber™ Yıkama Programı’nın başarısını temel alan ürün, mikroplastikleri büyük ölçüde azaltırken sürdürülebilir bir çamaşır yıkama deneyimi sunmayı hedefliyor. Şu an Kore ve İngiltere'de kullanımda olan yeni filtre, yıl sonuna doğru Türkiye’de de satışa sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Samsung Electronics Dijital Cihazlar İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve ArGe Ekibi Başkanı Moohyung Lee, “Okyanusa salınan mikroplastik emisyonlarının giderek artan bir sağlık endişesi haline gelmesiyle birlikte Samsung, Ocean Wise ve Patagonia iş birliğiyle günlük rutinlerimizden kaynaklanan mikroplastik salımının önüne geçen bir teknoloji geliştirdi.

Mikroplastiklerin yüzde 98’i engellenecek

Samsung, Less Microfiber™ Filtre ve Less Microfiber™ Yıkama Programı gibi inovasyonlarla zenginleşen ürün yelpazesi sayesinde ‘Her An Sürdürülebilirlik’ anlayışını gerçeğe dönüştürdü. Less Microfiber™ Filtre, çamaşır yıkama işlemi esnasında salınan mikroplastiklerin yüzde 98'inin okyanusa ulaşmasını engelleyecek.

Filtrenin haftada dört kez kullanılmasıyla yılda sekiz adet 500 ml'lik plastik şişeye denk mikroplastik atık engellenecek. Ayrıca filtrenin, daha fazla kullanıcının mikroplastik emisyonunu azaltmasına yardımcı olmak amacıyla standart çamaşır makinesi modelleriyle de kullanılabilecek bir montaj tasarımına sahip olduğu belirtildi.