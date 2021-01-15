Samsung'un yerli cebi haftaya piyasada!

Dünya devlerinin Türkiye’de başladığı akıllı telefon üretiminde rekabet hızlandı. Çinli global cep telefonu devi Oppo, Tuzla’da üretime başlamak için gün sayarken, Güney Koreli rakibi Samsung, sessiz sedasız tüm hazırlıklarını tamamladı. DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre teknoloji devi Samsung’un yerli üretim cep telefonunu piyasaya çıkarmasına günler kaldı.

Yılda 3 milyon adet üretim

Sunny markasıyla başta TV olmak üzere elektronik eşya üreticisi Atmaca Elektronik’le üretim konusunda anlaşma imzalayarak aylar önce çalışmalara başlayan Samsung, ilk yerli telefonların satışına önümüzdeki hafta başlayacak. Samsung markalı yerli cep telefonlarının üretimine Atmaca Elektronik’in Esenyurt’ta bulunan tesisinde haftalar önce geçildi. Türkiye’nin en büyük ekran üreticileri arasında üçüncü sırada bulunan Atmaca Elektronik, aynı zamanda dünya devlerinin de tedarikçisi.

Türkiye’de üretilen 10 Samsung TV’den 4’ü Atmaca Elektronik’in fabrikasından çıkıyor. Benzer şekilde Philips ile de çalışan şirket, akıllı telefona yönelik yaptığı anlaşmayla stratejik bir hamle yapmış oldu. TV’den sonra telefon üretiminde de Atmaca ile ilerlemek isteyen Samsung için fabrikada özel bir alan oluşturuldu. Edinilen bilgilere göre bu alanda ilk etapta yıllık 3 milyon adet telefon üretilecek.

Yerlileşme ve ihracat şartı

Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek konusunda çalışmalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın üretim üssü kuracaklar için yerlileşme ve ihracat şartı koyduğu biliniyor. Samsung da Bakanlığın bu talebini göz önünde bulundurarak üretime geçmeden önce telefon parçalarının bir kısmını yerli tedarikçilerden sağlama yönünde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Üretimin bir kısmını yerli tedarikçilerden sağlayan şirket, zaman içinde üretimin tamamına yakınını yerli kullanımla karşılayacak. Alt yükleniciyle başlayan üretimin istihdama da katkısı olacak. Yılda 1.5 milyona yakın TV üreten Atmaca Elektronik’in hali hazırda çalışan sayısı bin 500 civarında. Samsung için ayrılan üretim alanında çalışmak üzere ayrı bir üretim ekibi oluşturulduğu belirtiliyor. 600 kişilik bir istihdam planı oluşturduğunu öğrendiğimiz Samsung, iş görüşmelerini sürdürüyor. Bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 40,4’le en büyük pay Samsung’a ait.

Fiyatlar % 40 aşağı gelebilir

Akıllı telefon pazarında teknolojide olduğu kadar fiyat konusunda da büyük bir rekabet yaşanıyor. Her kategoriye farklı fiyat yansıması olacağını söyleyen sektör temsilcileri, önemli bir düşüş yaşanacağı görüşünde. İthal telefonlarda vergiden en çok etkilenen alt segment ürünlerde fiyat gerilemesinin diğerlerine oranla daha yüksek olacağı kaydediliyor. 2 bin 500 liraya kadar olan ürünlerin ithal telefona göre yüzde 40 oranında düşük bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Orta segment telefonların fiyatlarında ise yüzde 25 oranında gerileme görüleceği belirtiliyor.

S21 modeli tüm dünyaya tanıtıldı

Samsung, dün Unpacked 2021 etkinliği kapsamında yeni amiral gemisi telefonlarını dijital olarak görücüye çıkardı. Serinin tüm telefonları 5G desteğiyle gelirken, Ultra modelinin RAM kapasitesi ve depolama kapasitesi farklılık gösteriyor. S21 Ultra modeli; 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak. Cihazın depolama alanı ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç opsiyondan oluşacak.