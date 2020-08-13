SAS ile TBV Kurumsal Sponsorluk anlaşmasını yeniledi

13 Ağustos 2020

Gelişmiş analitik ve yapay zekada çalışmaları yapan SAS ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) geçtiğimiz yıl imza attıkları kurumsal sponsorluk anlaşmasını bu yıl da güncelleyerek imzaladılar. SAS bu iş birliğinin yanında sosyal sorumluluk vizyonuyla TBV ile 2019'da başlattığı Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi'ni de başarıyla sürdürüyor.

SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç ile TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın imzasıyla yenilenen anlaşma, geçtiğimiz yıl olduğu gibi TBV tarafından Türkiye genelinde yürütülen önemli bilişim projelerine önemli katkılar sunacak.

SAS'ın TBV ile ikinci yılına giren iş birliğiyle ilgili açıklama yapan SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç şöyle konuştu: "Türkiye'nin bilişim alanında yapacağı atılımlarla kalkınacağı ve ekonomik olarak dünyayla rekabet edebileceği gerçeğinden yola çıkıyoruz. Bu noktadan hareketle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiği önemli projelerle bilgi toplumuna dönüşüme büyük katkı sunan TBV ile geçen sene başlayan iş birliğimizi sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Öte yandan, Türkiye'nin Dijital Zekasıyla Kalkınması adına TBV ile hayata geçirdiğimiz 'Dijital Teknoloji Geliştiriciler' projesi de büyüyerek devam ediyor. Her iki alanda da TBV ile değer yaratmaktan gurur duyuyoruz."

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise yaptığı kısa açıklamada TBV'nin sivil toplum kuruluşu olarak ortaya koyduğu iş birlikleri ve projelerle bilgi toplumuna dönüşüm yolunda büyük katkı sağladığını hatırlatarak, "Vakfımız teknoloji ile kalkınan bir Türkiye için çalışıyor ve tüm proje ortaklarımızla imza attığımız her çalışma da bu amaca hizmet ediyor. SAS ile geçen sene başlattığımız iş birliği de çok yönlü olarak verimli biçimde sürüyor. Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümü yolunda tüm paydaşlarımızla inançla çalışmayı sürdüreceğiz."

(Kaynak: Foreks)