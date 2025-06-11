Savunma sektöründe iş birliği: Link Bilgisayar ve ASELSANNET güçlerini birleştirdi

Yazılım çözümleri alanında 40 yıllık deneyimiyle sektörün önemli kuruluşlarından Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş, savunma sanayii alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yüksek teknolojili güvenlik çözümleri geliştiren ve Türkiye savunma sanayinin öncü firması Aselsan’ın iştiraki ASELSANNET firması ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket ASELSANNET tarafından yürütülen kritik tesis güvenlik projelerinde kullanılmak üzere 302 milyon 557 bin TL tutarında ürün ve yazılım siparişi aldı. Anlaşma kapsamında teslim edilecek olan ileri güvenlik teknolojileri ürünlerinin, kamu güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerde etkin rol oynaması hedefleniyor.

'Yerli ve milli' vizyon vurgusu

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş birliği; Türkiye’nin savunma ve güvenlik ekosisteminde ‘yerli ve milli’ vizyonuna güçlü katkılar sunan ASELSANNET’in liderliği ile Link Bilgisayar’ın mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerinin birleşmesini temsil ediyor. Anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar teslimatı planlanan ileri güvenlik teknolojik ürünlerimiz, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

ASELSANNET ile savunma sanayi alanında geçen yıl başlayan iş birliğimiz; bu anlaşma ile birlikte daha da güçlenirken, şirketimizin bu alandaki kabiliyetlerini ve sektörel gelişmesini bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Link Bilgisayar olarak yazılım çözümleri alanındaki deneyimimizi, savunma ve güvenlik teknolojileri alanındaki uzmanlığımızla birleştirerek, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli projelerde daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz."