Senaryosunu yapay zeka yazdı, filmi yazılımcılar üretiyor

Mersin'de faaliyet gösteren bir film şirketi, gelişen teknolojiyle birlikte sinema sektöründe farklı bir film için kolları sıvadı. Filmin senaryosunu yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yazdıran ekip, bazı düzenlemelerin ardından filmin taslağını oluşturdu.

ChatGPT'ye yönetilen "Dünya bir felaketin eşiğinde olsa hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olur?" sorusu üzerine 'Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk' yanıtını alan ekip, dünya tarihinin kötüleri listelendiğinde ise 'Adolf Hitler, Joseph Stalin, Idi Amin, Saddam Hüseyin, Pol Pot, II. Ramses ve Nemrut' isimleriyle karşılaştı. Bunun üzerine dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü yapay zeka 'Dark Mind' ile insanlık tarihini kurtaracak iyi yapay zeka 'Bilge' arasında geçen olayların işlendiği filmin oluşturulmasına başlandı. Farklı yapay zeka programları kullanılarak ses modelleme, efekt ve video üretiminin sanal ortamda hazırlandığı 3071 adlı filmin, 6 ay sonra izleyici ile buluşturulması hedefleniyor.

"Filmin tamamını yapay zeka araçları kullanarak üreteceğiz"

Filmin proje yönetmenlerinden Onur Kaygın, 3071'in yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj sinema filmi olduğunu söyledi.

Filmin tamamını yapay zeka araçları kullanarak üreteceklerini ifade eden Kaygın, "Set, oyuncu, ekipman olmayacak. Normalde hayata geçirilmesi imkansız bir fikrimiz var. 'Türk kahramanları yeniden tarih sahnesine' diyoruz. Atatürk, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı bir arada göreceğiz. Dünya kötü yapay zeka Dark Mind ve iyi yapay zeka Bilge arasındaki savaşın eşiğine gelmiştir. Kötü yapay zeka Dark Mind, dünya tarihinin en kötü isimlerinden danışmanlık alarak dünya tarihini silmek ve dünyanın büyük şehirlerini yok etmek üzere yola koyulur. Ve İstanbul'da karşısına bir engel çıkar; Bilge yapay zekası. Dark Mind dünya tarihinin kötülerinden Adolf Hitler, Stalin gibi isimlerden danışmanlık alırken, Türk yapay zekamız Bilge, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ten danışmanlık alır. Filmimizin ana hikayesi bu" dedi.

"Filmimizin senaryosunu yapay zeka yazdı"

Filmi oluştururken birçok yapay zeka modelini bir arada kullandıklarını dile getiren Kaygın, "Filmimizin senaryosunu yapay zeka yazdı. Daha sonra ondan bunu senaryolaştırmasını istedik. Biz fikrimizi yapay zekaya verdik, onu film diline uygun bir halde çekim senaryosuna ve film senaryosuna dönüştürmesini istedik. Yapay zekanın yazdığı senaryoyu başka bir yapay zekaya tarif eden de yine bu araçlar oldu. Birçok uygulama günümüzde yapay zeka entegrasyonlarını aktif etmeye başladı. Ve biz bunların hepsini bir arada kullanarak bir film üretiyoruz" diye konuştu.

"Buna bir start-up projesi diyebiliriz"

Filmin 20 yıllık bir hayalin sonucu olduğunu dile getiren Kaygın, şöyle devam etti:

"Normalde hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir fikrin; Atatürk, Metehan, Alparslan gibi farklı dönemlerde yaşamış önemli Türk kahramanlarımızın birlikte strateji konuşabilmesi bir hayaldi bizim için. Ama günümüz teknolojisi buna artık imkan tanıyor. Biz normalde hayata geçirilemeyecek bir fikri, hayata yapay zeka araçlarıyla geçirerek istihdam sağlıyoruz. Buna bir start-up projesi diyebiliriz. Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve öncü olmak ülkemizi dünya sahnesine temsil etmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki açtığımız bu yoldan ülkemizin reklam sektörü, sineması, teknolojisi ve gençleri yürüyecek. Projemizin dünyada ilk olması teknoloji, bilim ve yapay zeka çağına ülkemizden giden ilk hoş geldin mesajı olsun."