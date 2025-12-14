ServiceNow, Armis’i 7 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor

ABD merkezli bulut bilişim platformu ServiceNow'ın gelecek yıl halka arz yapmayı hedefleyen siber güvenlik girişimi Armis'i 7 milyar dolara satın almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Anlaşmaya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ya da daha güçlü bir teklif gelmesi de olası.

2016 yılında kurulan ABD-İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Armis, geçen ay 435 milyon dolar yatırım alarak değerini 6,1 milyar dolara taşımıştı.

Gelişmiş dijital güvenlik hizmetlerine talep artıyor

Dünya genelinde milyarlarca dolarlık maddi kayıplara ve veri sızıntılarına yol açan siber saldırılar artarken, gelişmiş dijital güvenlik hizmetlerine talep de hızla artıyor. Siber tehditlere karşı bağlı cihazların güvenliğini sağlayan Armis de Fortune 100 şirketlerinin yüzde 40'ından fazlasına hizmet veriyor.