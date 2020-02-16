Siber güvenlik ekosistemi için yol haritası belirlenecek

16 Şubat 2020

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenleyeceği zirvede, yapay zeka ve siber zorbalık konuları da ele alınacak.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BTK'de düzenlenecek zirvenin siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine, ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin artırılmasına ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önem taşıdığını belirten Aktepe, "Siber güvenlik alanında standartlara uyum sağlanması, teşvik mekanizmalarının ihtiyaçlara göre güncellenmesi ve ticarileştirmeye yönelik siyasi iradenin ve yasal çerçevenin oluşturularak, yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor." dedi.

Öğrencilere eğitim verilecek

Aktepe, zirvede, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 150 ortaokul öğrencisine "Geleceği Şekillendiren Yapay Zeka" ve "Siber Zorbalık" başlıklarında eğitimler verileceğini bildirdi.

Zirvede "Kamuda Siber Güvenlik Stratejileri", "Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik-Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri", "Küreselleşmede Veri Güvenliği" oturumları düzenleneceği bilgisini veren Aktepe, böylece uzman kişilerin katılımıyla "ortak akıl" oluşturulacağını dile getirdi.

Aktepe, kişisel verilerin korunmasının ulusal güvenliğin önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, siber güvenliği milli güvenliğin bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

20 Şubat'taki 3'üncü Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in de katılması bekleniyor.