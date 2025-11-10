Sigara sadece ciğerinizi değil, bilgisayarınızı da öldürüyor

Bir YouTube bilgisayar teknisyeni, 17 yıl boyunca sigara dumanına maruz kaldığı iddia edilen bir ekran kartını nasıl yenilediğini adım adım gösterdi.

Madness727 kullanıcı adlı içerik üreticisinin paylaştığı videoda, nikotin ve ziftle kaplı Asus ROG Matrix 9800 GT model ekran kartı, titiz bir temizlik sürecinin ardından neredeyse fabrika çıkışı haline getirildi.

2008'de piyasaya sürülen Asus 9800 GT, döneminin üst segment orta sınıf ekran kartları arasında yer alıyordu. Ancak videoda görülen model, uzun yıllar boyunca bakımsız kullanıldığı için neredeyse tamamen tıkanmış durumdaydı. Kartın soğutma bloğu ve fan kanatları kir, toz ve reçine tabakasıyla kaplanmıştı.

Ekran kartı reçine tabakasıyla kaplandı

Dışarıdan bakıldığında temiz olduğu düşünülen bu 17 yıllık ekran kartı, uzun yıllar boyunca sigara içilen bir ortamda kullanıldığı için adeta bir reçine tabakasıyla kaplanmıştı. Kartın soğutma bloğu ve fan kanatları, toz, kir, nikotin ve ziftten oluşan yapışkan ve kalın bir tabakayla tamamen tıkanmış durumdaydı. Durumun ciddiyetini anlatan Madness727, "Buna üflemeyeceğim; bundan kanser olurum" ifadesini kullandı.

Ardından kart tamamen sökülerek detaylı bir temizlik işlemine tabi tutuldu. Yağ çözücü, su ve diş fırçası yardımıyla devre kartı temizlendi, ardından hava üfleyici ve ısı tabancasıyla tüm nem uzaklaştırıldı. Metal parçalar musluk altında yıkandı; yalnızca fan motoru izopropil alkolle temizlenip, bisiklet zinciri yağıyla yağlandı. Son aşamada yeni termal macun uygulanarak kart yeniden birleştirildi.

Teknisyen, sonucu "Yeni gibi görünüyor; çizik veya hiçbir şey yok. Mükemmel fiziksel durumda; PCB üzerinde ezik, çizik veya eksik MLCC ya da direnç yok. Her şey mükemmel" sözleriyle anlattı.

Testlerde 16 FPS'e ulaşıldı

Kart, MSI Z390-A Pro anakart, Intel Core i5-9600K işlemci ve Viper RAM belleklerle test edildi. Testlerde yaklaşık 16 FPS performans elde edilirken, Crysis oyununda ortalama 5 FPS'e ulaşıldı. Modern oyunlar için yetersiz olsa da, 17 yıllık bir kartın çalışır hale gelmesi izleyenler tarafından büyük başarı olarak değerlendirildi.

Teknisyen, daha önce benzer GPU'ları restore edip koleksiyonerlere sattığını belirtti.