Silahlı-silahsız insansız araç yarışı, karada da başladı

Mehmet KAYA

Savunma sanayiinde, insansız hava araçlarıyla başlayan insansız araç geliştirme süreçlerinde deniz ve kara araçları da bir bir görücüye çıkıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı Projesi kapsamında firmaları yarıştırdığı süreçte Elektroland, HANÇER adını verdiği aracının prototipini üretti ve çeşitli ortamlarda yeteneklerini sergiliyor. DÜNYA’ya verilen bilgide, proje kapsamında tamamlanan prototipin tasarım, geliştirme ve üretimine yönelik bütün süreçlerin Elektroland tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Keşif, gözetleme ve ihtiyaca göre üzerine değişik faydalı yükler entegre edilebilen aracın, uzaktan komuta ve otonom sürüş yetenekleriyle donatıldığı vurgulandı. HANÇER İKA’nın ateş etme yeteneğini ise ASELSAN SARP-L kulesine entegre 7,62 mm silah sistemi oluşturuyor. Verilen bilgide, 3 saatte pil dolumu gerçekleşen aracın 6 saat kesintisiz hizmet verebildiği bildirildi. SSB insansız kara aracı projesinde, Elektroland Defence yanında, Best Grup, Aselsan ve Havelsan test videoları gösterimini yaptı.

İnsansız hava araçlarının sayısı artıyor

Savunma Sanayiinde, TSK envanterine giren ve ihracatı da gerçekleştirilen TUSAŞ’ın “ANKA” ve Baykar’ın “Bayraktar” insansız hava araçları bulunuyor. Yine TUSAŞ’ın “Aksungur” adını verdiği ANKA üzerine geliştirilen daha yüksek kapasiteli İHA’sı da envantere girmek için gün sayıyor. Bunun yanı sıra Vestel Savunma’nın “Karayel” İHA’sı da bulunuyor. İnsansız hava sistemlerinde platformlar yanında STM döner ve sabit kanatlı sürü yeteneğine de sahip olması amaçlanan “kamikaze” dron sistemleri, Asisguard silahlı dron sistemlerinde ilerleme kaydetti.

Denizde de insansız araç yarışı başladı

Denizde ise yakın zamanda iki ayrı firma da insansız deniz aracı yarışına girişti. Meteksan Savunma ve Ares tersanesi ortak projesi keşif ve taarruz yapabilen “Ulaq” İnsansız Deniz Aracı prototipi seyir ve füze atışı testlerini sürdürüyor. ASELSAN ve Safine Tersanesi ise aynı platform üzerinde su üstü ve su altı harbi yeteneklerine sahip bir konsept tanıtımı yaptı.