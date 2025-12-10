Silikon Vadisi'nin yeni yatırımı: Ölümsüzlük

Silikon Vadisi'nde cesur yatırımcılar artık yalnızca teknolojiye değil, doğrudan hayatın kendisine yatırım yapıyor. Bu akımın merkezinde, Jeff Bezos’un desteklediği biyoteknoloji girişimi Altos Labs bulunuyor.

Şirket, hücresel yeniden programlama yöntemiyle yaşlanan hücrelerin gençlik fonksiyonlarını geri kazandırmayı araştırıyor. Nobel ödüllü bilim insanlarının yer aldığı ekip, yaşlanmanın kaçınılmaz bir kader değil, tedavi edilebilir bir durum olabileceğine dair güçlü sinyaller elde etmiş durumda.

(Sam Altman)

180 milyon dolar yatırdı

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 180 milyon dolarlık kişisel yatırımıyla desteklediği Retro Biosciences, uzun ömür araştırmalarını yapay zekâ ile birleştiriyor. Şirket, kan plazmasına dayalı gençleştirici tedavilere odaklanırken, Altman’a göre ölüm çözülmesi gereken teknik bir problem. Amaç, yaşın takvimle değil hücresel canlılıkla ölçüldüğü bir gelecek.

Yaşlanma karşıtı ilaçlar için uzun ömürlü köpekler

Loyal adlı girişim ise daha pragmatik bir yol izliyor. Köpeklerin yaşam süresini uzatmayı hedefleyen şirket, elde edilecek bulguların insanlar için uygun fiyatlı yaşlanma karşıtı ilaçların önünü açabileceğini savunuyor. Bu yaklaşım, semptomları değil yaşlanmanın kök nedenlerini hedef almasıyla öne çıkıyor.

(Peter Thiel)

Oğlunun plazmasını kendine naklettirdi

PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel, deneysel gen terapilerini ve regülasyonların gevşek olduğu bölgelerdeki araştırmaları destekliyor. Kendi yaşamında hormonlar ve ilaçlar kullandığı iddia edilen Thiel, ölümsüzlüğü açıkça hedefleyen figürlerden biri.

Daha uç bir örnek ise girişimci Bryan Johnson... Günlük yüzlerce biyolojik veriyi takip eden Johnson, gençleşmek için oğlunun plazmasını kendine naklettirmesiyle küresel tartışma başlattı.

Daha sağlıklı, işlevsel ve kaliteli bir yaşam

Tüm bu sansasyonel örneklerin yanında, alan giderek daha bilimsel ve kapsayıcı bir zemine oturuyor. Buck Institute for Research on Aging gibi kurumlar, DNA hasarı, iltihaplanma ve hücreler arası iletişim bozukluklarını inceliyor. Hedef, ölümsüzlük değil; daha sağlıklı, işlevsel ve kaliteli bir yaşam süresi.

(Buck Institute for Research on Aging)

Lüks olarak başladı ama topluma yayılacak

Apple Watch gibi giyilebilir cihazlar kalp ritmi, uyku ve oksijen seviyelerini izleyerek önleyici sağlık araçlarına dönüştü. Google’ın Verily birimi, büyük veriyi kullanarak hastalık risklerini ortaya çıkmadan tahmin etmeye çalışıyor. “Lüks” başlayan bu yeniliklerin zamanla topluma yayılması bekleniyor.