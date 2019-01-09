Şirketler artık yazılımlarını test etmek zorunda

09 Ocak 2019

Yazılım testi alanında dünyanın en saygın gönüllü organizasyonu olan International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) tarafından hazırlanan Dünya Yazılım Test Trendleri Raporu’nun 2017-18 edisyonu yayınlandı.

92 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yanıtları ile hazırlanan rapor, yazılım testi alanında çalışan ya da bu alana ilgi duyan herkes için organizasyonel ve mali çerçeveden teknik, süreç ve araçlara kadar geniş bir kapsamda yararlı bilgiler içeriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen şunları söyledi:

“Rapora göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 22’si BT bütçelerinin yüzde 26 ile yüzde 40’ını test için ayırıyor. Şirketlerin yüzde 61’i önümüzdeki 12 ay içerisinde test bütçelerinde artış olmasını bekliyor. En çok hayata geçirilen test çeşitleri, fonksiyonel, performans, güvenlik ve kullanılabilirlik testleri olarak sıralanıyor. Test uzmanları alanlarında çalışmayı sürdürüyor ve kariyerlerine en çok test analisti, test yöneticisi veya teknik test analisti olarak devam ediyorlar. Raporda, yazılım testi sektöründe önümüzdeki yıllarda en çok konuşulacak trendler ise şu şekilde sıralanıyor: Test otomasyonu, çevik (agile) test, güvenlik testi, bulut testi, mobil test ve kesintisiz test.”

Sektördeki gözlemlerinin test ekiplerinin moral ve motivasyonunun baskı ve beklentiler nedeniyle çok düştüğüne yönelik olduğunu belirten Yitmen, “Bu nedenle, 16 Nisan’da onuncusunu gerçekleştireceğimiz TestIstanbul Konferansı’nın temasına “Re-Energize Your Testing Teams” mottosunu ekledik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşeceğini düşündüğümüz etkinliğimizde, test alanında çalışan profesyonellerin motivasyonlarını her zaman üst seviyede tutmaya yönelik ipuçlarına da yer vereceğiz.” dedi.