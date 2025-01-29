SoftBank robotik girişimi SkildAI'ye 500 milyon dolar yatırım yapacak

İki yaşındaki şirket, geçtiğimiz Temmuz ayında Jeff Bezos, Lightspeed Venture Partners ve Coatue Management gibi yatırımcılardan 1,5 milyar dolar değerleme üzerinden 300 milyon dolarlık bir önceki finansman turunu gerçekleştirdi.

Skild'in kurucuları Deepak Pathak ve Abhinav Gupta geçtiğimiz Temmuz ayında TechCrunch'a verdikleri demeçte şirketin yapay zeka modelinin çeşitli robot türlerine uygulanabileceğini söyledi. Genelleştirilmiş modelin belirli bir alan ve kullanım durumu için değiştirilebileceğini ifade ettiler.