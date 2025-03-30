Son dakika: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu
Sosyal medya platformu X'e, eski adıyla (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların platforma girişte ve sayfa yenilemede sorun yaşadığı görüldü. Sorunun sadece Türkiye'de mi yaşandığı yoksa genel bir sorun mu olduğu bilinmiyor.
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Sosyal medya platformu X'e (Twitter) bir çok kullanıcı giriş gerçekleştiremezken bazı kullanıcılar ise sayfa yenileme yapamıyor. Sorunun global mi yoksa bir kısıtlama mı geldiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar ise X çöktü mü? Sorusunun cevabını arıyor. Şirketten ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.