Son dakika: Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu

Sosyal medya platformu X'e (Twitter) bir çok kullanıcı giriş gerçekleştiremezken bazı kullanıcılar ise sayfa yenileme yapamıyor. Sorunun global mi yoksa bir kısıtlama mı geldiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar ise X çöktü mü? Sorusunun cevabını arıyor. Şirketten ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.