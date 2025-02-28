SON DAKİKA: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta erişim sorunu! (WhatsApp'a ne oldu?)

Dünyada çok sayıda kişinin kullandığı mesajlarla uygulaması WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandığını bildiriliyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarında uygulamaya bağlanmakta sorun yaşadığını bildirdi.

WhatsApp çöktü mü? (WhatsApp'ta erişim sorunu)

Ağ bağlantılarındaki sorunları rapor eden DownDetector sitesindeki veriye göre çok sayıda kullancı saat 18:00'den itibaren uygulamada sorun rapor etti.

DownDetector de "Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

WhatsApp neden çöktü?

Dünyanın en popüler uygulamasına erişim sorununun yaşanması "WhatsApp neden çöktü?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.