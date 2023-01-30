Sony'den açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyorlar mı?

Sony Global’den yapılan açıklama “Televizyon ve ses sistemlerinde optimizeye gidildi. Ancak müşteri hizmetlerimiz devam edecek” yönünde oldu. Kamera sistemleri, Play Station oyun konsolu kategorileri için açıklama yapmayan Sony, Türkiye’den çıkacağı yönündeki haberleri ise yalanladı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve elektronik üreticilerinden Sony, Türkiye pazarında satışta olan kategorilerden televizyon ve ses sistemlerinde optimizasyona gidileceği açıklamasını yaptı. Japon elektronik devinden yapılan açıklama “Televizyon ve ses sistemlerinde optimizeye gidildi. Ancak müşteri hizmetlerimiz devam edecek“ yönünde oldu.

Sony Türkiye'den çekiliyor mu?

Sony Türkiye’nin kurumsal iletişim yetkilileri, Sony’nın Türkiye’den çıkacağı yönündeki haberleri ise yalanladı. Şirket, Türkiye’de satışta olan diğer ürün gruplarından kamera sistemleri ve Playstation oyun konsolu için globalden her hangi bir açıklama gelmediği bilgisini de paylaştı.

Tüketici elektroniği sektöründeki şirketlerin kimi ürün gruplarını Türkiye pazarından çekmesi veya üretimi durdurmalarının arkasında, yüksek döviz kuru ve alım gücündeki düşüş nedeniyle azalan operasyonel karlılıkları gösteriliyor.