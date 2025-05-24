Sosyal medya devi X'e erişim sorunu giderildi
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan X (eski adıyla Twitter) platformuna 24 Mayıs 2025 itibarıyla erişim sorunları yaşandı. Dünya genelinde kullanıcılar, gönderilerin yüklenmemesi ve içeriklere ulaşamama gibi problemler bildirmişti. Sosyal medya devi X konuyla ilgili açıklama yapmazken, erişim sorunun tamamen ortadan kalktığı belirtildi.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan platformda, 22–23 Mayıs 2025 tarihlerinde de küresel çapta erişim sorunları yaşanmıştı.
Son olarak 24 Mayıs 2025’te X’te yeniden benzer bir erişim problemi meydana geldi.
İnternet kesintilerini takip eden Downdetector.com'a göre, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta binlerce kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.
Twitter’a erişimde yaşanan kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor. Sorunun teknik mi yoksa bölgesel mi olduğu açıklanmadı.
Erişim sorunu giderildi
X'e erişim sorunu ortadan kalkarken, sosyal medya platformundan soruna dair resmi bir açıklama gelmedi.