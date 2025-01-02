Sosyal medya platformu ‘Tango’ erişime kapatıldı
PlayStore'da 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Tango'ya mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
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Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi hizmetler sunan sosyal medya platformu ‘Tango’ erişime kapatıldı.
Engelliweb‘in aktardığına göre platformun ‘tango.me’ olan alan adı, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.