Sosyal medyanın yeni akımı: ChatGPT'nin Studio Ghibli filtresi nasıl yapılır?

Son günlerin popüler filtresi ChatGPT Ghibli filtresi, 7'den 70'e herkesin beğenisi kazandı. Kısa sürede viral olan bu uygulama ChatGPT'nin "4o Image Generation” güncellemesiyle hayatımıza girmiş oldu.

Bu filtreyle kullanıcılar, istedikleri herhangi bi fotoğrafı Ghibli görsellere dönüştürebiliyor.

Filreyle manga, anime tarzı görseller oluşturulabiliyor. Peki, son zamanların popüler filtresi Studio Ghibli görseller nasıl oluşturuluyor? İşte detaylar...

Studio Ghibli görseller nasıl yapılıyor?

Studio Ghibli görsel elde etmek için istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.​

Daha sonra ChatGPT'ye "Bu görseli Studio Ghibli tarzına çevir" şeklinde bir komut verin.

Eğer daha detaylı bir görsel istiyorsanız, örneğin renk paleti, arka plan ve karakter detayları hakkında ek bilgiler verin.

Görüntüyü belirli filme dayandırmak istiyorsanız da örneğin, "Komşum Totoro", "Ruhların Kaçışı" veya "Prenses Mononoke" filmlerinden bir sahne gibi stilize etmesini isteyin.

Bu işlemlerin sonucunda istediğiniz görseli elde etmiş olursunuz.

Studio Ghibli nasıl ortaya çıktı?

Studio Ghibli, Japon animasyonunun yaşayan efsanesi Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde 1985 yılında kuruldu. Burada birçok önemli animasyona imza atıldı.

Ancak, Hayao Miyazaki'nin yapay zeka tarafında oluşturulan bir animasyonun demosunu izlemesinin ardından, "yaşamın kendisine bir hakaret" şeklinde bir değerlendirme yapması, konuyla ilgili etik tartışmaları da gündeme getirmişti.