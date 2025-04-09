Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor? Podcast mi bozuldu?

Milyonlarca aboneye sahip Spotify'da özellikle Podcast'lere erişimde sorun yaşanıldığı aktarıldı. Kullanıcılar popüler müziklerine ulaşırken, Podcast dinleyememeleri acaba Spotify'da genel bir sorun mu var yoksa sadece Podcast sunucularında mı sorun var? sorusunu doğurdu. Konuyla ilgili ilgili kuruluştan ise gelen bir açıklama bulunmuyor.

Spotify nedir?

Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmi sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetidir.